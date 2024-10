Sony Xperia 1 VI w nowej wersji kolorystycznej. W sam raz na jesień

Podoba Wam się Xperia 1 VI, jednak chcielibyście mieć ją w bardziej żywym kolorze niż czarny, khaki lub srebrny? Sony właśnie wprowadza do Polski nowy wariant smartfona, który wygląda wprost fenomenalnie.

Specyfikacja Sony Xperia 1 VI

Aby przypomnieć Wam, o jakim urządzeniu mowa – Xperia 1 VI to flagowa (i, jak się okazało kilka tygodni temu, jedyna) propozycja Sony na 2024 rok. Jest to konstrukcja nieco kontrowersyjna – wszystko przez pozbycie się wyświetlacza 4K i kinowych proporcji ekranu. Zamiast tego mamy 6,5-calowy panel OLED „powered by Bravia” o rozdzielczości 2340×1080 pikseli z opcją adaptacyjnego dostosowania częstotliwości odświeżania – maksymalnie do 120 Hz.

Oprócz tego, jak na urządzenie z najwyższej półki przystało, właściciel smartfona zyskuje dostęp do układu mobilnego Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM i co najmniej 256 GB miejsca na dane. Zestaw aparatów otwiera jednostka główna Exmor T o rozdzielczości 52 Mpix, towarzyszy jej ultraszeroki kąt 16 mm oraz teleobiektyw o długości ogniskowej 85-170 mm, a z przodu zainstalowano kamerę do selfie. Cała wymieniona wcześniej trójka korzysta z matryc Exmor RS 12 Mpix.

Xperia 1 VI otrzymała także zestaw najnowocześniejszych modułów w postaci Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (z obsługą BLE Audio), GPS oraz NFC. Całość podtrzymuje przy życiu akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 30 W przewodowo i 15 W indukcyjnie.

Smartfon Sony Xperia 1 VI testowałem dla Was w lipcu 2024 roku i muszę przyznać, że gdyby nie upodobnienie się do konkurencji w kwestii zastosowanego ekranu, to Xperia 1 VI z pewnością dostałaby u mnie 8 z plusem. Patrząc jednak na nową wersję kolorystyczną, smartfon właśnie zyskał u mnie małego plusika do oceny.

Flagowy smartfon Sony Xperia 1 VI w szkarłatnym kolorze

W październiku 2024 roku w sprzedaży zadebiutuje Xperia 1 VI w nowym kolorze. Na oficjalnej stronie jest on opisany jako „szkarłatny”. Chyba udziela mi się ostatnio tryb jesieniary (jesieniarza?), bo całość od razu skojarzyła mi się z czerwonymi liśćmi za oknem, gorącą herbatą z miodem i kocykiem.

Sony Xperia 1 VI (Źródło: Sony)

Matowa faktura szkła z tyłu odzwierciedla nasze dążenie do funkcjonalnego piękna, a jej połączenie z jednolitym, mocniej nasyconym kolorem zaowocowało wieloodcieniową barwą, która w zależności od kąta patrzenia i warunków w otoczeniu może przechodzić w ciemną czerwień lub żywy pomarańcz. Kaoru Mirai, dyrektor artystyczny w Sony Corporation

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w wersji z 512 GB pamięci wewnętrznej. Co ciekawe, kilka tygodni temu Sony pokazało również swoje flagowe słuchawki nauszne i dokanałowe w nowej opcji kolorystycznej. Modele WH-100XM5 i WF-1000XM5 można teraz kupić w kolorze Smoky Pink. Może nie jest to idealne zgranie z nowym wariantem flagowego smartfona, jednak w mojej wyobraźni takie połączenie i tak prezentuje się cudnie.