Najlepsze przystawki Smart TV w 2024 roku. Tchnij nowe życie w stary telewizor

Jaka jest najlepsza przystawka Smart TV do kupienia w 2024 roku? Nie ma oczywiście rozwiązań doskonałych, ale mam kilka typów, wśród których – wierzę – znajdziesz coś dla siebie. Polecam tu świetne urządzenia, które mogą tchnąć nowe życie w Twój stary telewizor.

Drugie życie starego telewizora. Co dają przystawki Smart TV?

Telewizory starzeją się dziś szybciej niż kiedyś, a to dlatego, że zmienił się sposób, w jaki z nich korzystamy. Choć po kilku latach ich podzespołom niczego nie brakuje, to przestarzałe staje się oprogramowanie. Na szczęście istnieje sposób na to, by dać im drugie życie. To przystawki Smart TV, czyli niewielkich rozmiarów urządzenia, rozszerzające możliwości odbiornika pod względem jego funkcjonalności.

Dobra przystawka Smart TV sprawia, że w kontekście funkcjonalności stary telewizor może niemalże dorównać nowemu. Pozwala korzystać z najrozmaitszych serwisów VOD (takich jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, (HBO) Max, Player czy SkyShowtime). Do tego sprawia, że sterowanie telewizorem jest niezwykle wygodne – można wykorzystać do tego na przykład komendy głosowe.

O konkretach pomówimy za moment, a na razie spójrz na to, jak prezentuje się zestawienie:

Najlepsza przystawka smart TV – ranking 2024:

Google Chromecast 4.0 – przystawka Smart TV z Google TV

– przystawka Smart TV z Google TV Realme Smart TV Stick 4K – dobra przystawka Smart TV z Androidem

– dobra przystawka Smart TV z Androidem Amazon Fire TV Stick 4K – najszybsza przystawka Smart TV 4K

– najszybsza przystawka Smart TV 4K Xiaomi MI TV Box S (2. generacji) – praktyczna „skrzyneczka” do TV

– praktyczna „skrzyneczka” do TV Homatics Box R 4K – przystawka Smart TV z tunerem DVB-T2

– przystawka Smart TV z tunerem DVB-T2 Apple TV 4K (3. generacji) – najlepsza przystawka do telewizora

Jest kilka rodzajów przystawek Smart TV. Czym box różni się od sticka? I który z nich jest lepszy?

Na ranking składa się sześć urządzeń, reprezentujących trzy gatunki. Pierwszym (z tylko jednym przedstawicielem) jest dongle, czyli malutkie akcesorium zwisające na elastycznym przewodzie. Drugim (z dwoma reprezentantami) jest stick, którego konstrukcja przypomina pendrive’a – nie ma tu żadnych przewodów, a całość podpina się do portu w telewizorze. Wreszcie trzecim (z trzema modelami) jest box, czyli „skrzyneczka”, której niedaleko do dekodera.

Dongle i sticki chowają się za telewizorem, przy czym te drugie mają jeden duży minus. Jeśli Twój telewizor ma gniazda skierowane do tyłu, problematyczne może być skorzystanie z takiej przystawki, gdy jest on powieszony na ścianie lub też stoi, ale znajduje się bardzo blisko niej.

Z kolei boxy wymagają nieco więcej przestrzeni, ale za to można je postawić obok lub pod TV. Oferują też większe możliwości (dzięki dodatkowym portom i wbudowanej pamięci), ale przy tym najczęściej są dużo droższe.

Jeśli chodzi o podstawy, to byłoby na tyle. Czas więc przejść do konkretów, czyli opisów poszczególnych modeli. Innymi słowy:

Zaczynamy!

Google Chromecast 4.0 – przystawka Smart TV z Google TV

Google Chromecast 4.0 to wybór, który wydaje się najbardziej oczywisty. Co więcej – jest to równocześnie wybór, którego raczej nie będziesz żałować. Przystawka ma mocny procesor i sporo RAM-u, dzięki czemu jest w stanie zaoferować płynne działanie i z powodzeniem wyświetlać materiały HDR w 60 klatkach na sekundę.

Platforma Google TV (w połączeniu z modułami Wi-Fi i Bluetooth) zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich popularnych serwisów VOD, a do tego otrzymujemy jeszcze możliwość przesyłania treści prosto ze smartfona czy tabletu.

Niektórzy za minus mogą uznać pilot, który może i jest mały i poręczny, ale też nie zawiera szczególnie wiele przycisków. Plus jest taki, że niekoniecznie ich potrzebuje, bo sterować urządzeniem można za pomocą głosu, prosząc o pomoc Asystenta Google.

Przystawka ta występuje w dwóch wersjach. Podstawowa oferuje rozdzielczość 4K, ale jeśli Twój telewizor i tak nie wyświetla obrazu w takiej jakości, to możesz wybrać model Full HD, którego cena jest niższa o ponad stówkę. Poza tą jedną cechą te urządzenia mają niemalże bliźniacze specyfikacje.

Jaka cena i gdzie kupić Google Chromecast 4.0?

fot. producenta

Realme Smart TV Stick 4K – dobra przystawka Smart TV z Androidem

Chromecast ma jednak poważnego konkurenta w postaci modelu Realme Smart TV Stick 4K. Zdaniem wielu jest to obecnie najlepsza na rynku przystawka w formie sticka. Również oferuje platformę Google TV, ale działa jeszcze płynniej, dzięki wydajnemu, czterordzeniowemu procesorowi i 2 GB pamięci RAM.

Dużym atutem tego urządzenia jest też pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania. Nie tylko dobrze leży w dłoni, ale też oferuje błyskawiczny dostęp do najważniejszych aplikacji (przyciski pozwalają na szybkie uruchomienie serwisów Netflix, Amazon Prime Video, YouTube i YT Music), a także Asystenta Google do sterowania głosowego.

Minusem może być klasyczna konstrukcja sticka, a więc przypominająca pendrive’a. Takie akcesorium zajmuje dużo miejsca i jeszcze mały problem, gdy porty USB w Twoim telewizorze wychodzą na bok, ale jeśli są skierowane do tyłu, to kłopotliwe może okazać się na przykład powieszenie takiego TV na ścianie.

Jeszcze jednym plusem z kolei – poza wydajnym działaniem, systemem Google TV i praktycznym pilotem – jest oferowanie wysokiej jakości wideo. Przystawka zapewnia treści w rozdzielczości 4K, formacie HDR10+ i płynności 60 klatek na sekundę.

Jaka cena i gdzie kupić Realme Smart TV Stick 4K?

Realme Smart TV Stick 4K za ~280 złotych: Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt

fot. producenta

Amazon Fire TV Stick 4K – najszybsza przystawka Smart TV 4K

Amazon Fire TV Stick 4K Max to kolejny świetny stick dostępny za mniej więcej te same pieniądze. Ma przejrzysty i intuicyjny w obsłudze interfejs, działa szybko i sprawnie, a odtwarzając materiały z serwisów VOD możesz liczyć na rozdzielczość 4K i płynność 60 klatek na sekundę. Przystawka obsługuje też HDR w kilku popularnych formatach.

Jeśli szukasz oszczędności, ale nadal oczekujesz jakości 4K w 60 kl./s, rzuć też okiem na Amazon Fire TV Stick 4K (bez dopisku Max), który oferuje tę samą funkcjonalność, ale zamiast Wi-Fi 6E ma Wi-Fi 6, a jego procesor jest odrobinę słabszy. Podczas testów szybko jednak okazało się, że i tak radzi sobie świetnie.

Przy tych wszystkich plusach oba urządzenia mają jednak pewien minus, który może (ale nie musi) być dla Ciebie istotny. Rzecz w tym, że nie oferują sterowania głosowego po polsku. Alexa wciąż nie nauczyła się mówić w naszym języku, ani też go nie rozumie.

Jeszcze jednym problemem może być fakt, że system Fire OS nie obsługuje wszystkich popularnych aplikacji VOD, choć bez trudu uruchomisz na nim Netflixa, Playera, Disney+ czy – oczywiście – Amazon Prime Video.

Jaka cena i gdzie kupić Amazon Fire TV Stick 4K?

fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl

Xiaomi MI TV Box S (2. generacji) – praktyczna „skrzyneczka” do TV

Po stickach przyszedł czas na trzy boxy, a pierwszym z nich jest Xiaomi Mi TV Box S (2. generacji). To niewielkich rozmiarów „skrzyneczka”, którą w równym stopniu można nazwać przystawką Smart TV i odtwarzaczem multimedialnym.

Jako przystawka oferuje dostęp do platformy Google TV (i tym samym obszernej biblioteki filmów i seriali) oraz głosowego Asystenta Google. Wbudowany Chromecast pozwala w dodatku wygodnie przenosić treści ze swoich małych ekranów na duży. Dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth 5.2 zapewniają stabilne połączenie.

W tylnej części urządzenia odnajdujemy też port USB, umożliwiający podłączenie dysku zewnętrznego i odtwarzanie własnych materiałów wideo. Nie zabrakło też mini jacka, pozwalającego na podłączenie słuchawek lub głośników.

W obu zastosowaniach użytkownicy mogą liczyć na płynne działanie, obraz HDR w rozdzielczości 4K oraz dźwięk przestrzenny (w formacie Dolby Atmos).

Jaka cena i gdzie kupić Xiaomi Mi TV Box S (2. generacji)?

fot. producenta

Homatics Box R 4K – przystawka Smart TV z tunerem DVB-T2

Za niewiele większe pieniądze oferowany jest Homatics Box R 4K. To świetna „skrzyneczka” z Androidem 11 na pokładzie. Zapewnia nie tylko szeroką funkcjonalność, jakość 4K/60fps i wysoką wydajność, ale też bezproblemowe połączenie z siecią: zarówno za pośrednictwem przewodu Ethernet, jak i bez kabli (przez Wi-Fi).

Ma świetny pilot, dający szybki dostęp do YouTube’a, Netflixa i Prime Video, jak również Asystenta Google i kluczowych funkcji TV. Dzięki temu obsługa jest naprawdę prosta i przyjemna.

Oprócz podstawowej wersji w sklepach możesz znaleźć także specjalny wariant produktu, z wbudowanym tunerem DVB-T2 do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu posiadacze starszych telewizorów rzeczywiście mogą tchnąć w nie nowe życie, nawet jeśli nie gustują w platformach Smart TV.

A jeśli oczekujesz jeszcze wyższej wydajności, sprawdź model Homatics Box R Plus 4K z czterordzeniowym procesorem i 4 GB RAM-u. Przystawka ma też dwa razy więcej pamięci wewnętrznej (32 GB) niż model bez Plusa w nazwie. Dopełnieniem całości jest szybsze Wi-Fi.

Jaka cena i gdzie kupić Homatics Box R 4K?

Homatics Box R 4K za ~320 złotych : Allegro, x-kom

: Allegro, x-kom Homatics Box R 4K z tunerem za ~420 złotych : Allegro, x-kom

: Allegro, x-kom Homatics Box R Plus 4K za ~600 złotych : Allegro, x-kom

: Allegro, x-kom Homatics Box R Plus 4K z tunerem za ~690 złotych: Allegro, x-kom

fot. producenta

Apple TV 4K (3. generacji) – najlepsza przystawka do telewizora

Ostatnie urządzenie w tym rankingu kosztuje już zdecydowanie więcej, bo mówimy tu o kwotach zbliżających się do 1000 złotych. Właśnie tyle za swój box żąda gigant z nadgryzionym jabłkiem w logo. Czy ma przy tym przekonujące argumenty? Ano tak się składa, że ma. Apple TV 4K (3. generacji) to kawał naprawdę solidnego sprzętu, na którym można polegać i od którego można oczekiwać wiele.

Jakość 4K, iPhone’owy procesor, 4 GB pamięci RAM, obsługa dźwięku przestrzennego, Wi-Fi 6 i gigabitowy port Ethernet oraz system tvOS, z którym kompatybilna jest większość popularnych aplikacji VOD. Jak widzisz, zalety można wymieniać długo, ale zamiast tego oddam głos Jakubowi, który niedawno miał okazję przetestować tę przystawkę:

„Apple TV 4K zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, bowiem oferuje więcej niż inne przystawki Smart TV, jakie możemy spotkać na rynku. Do zalet niewątpliwie zaliczam rewelacyjną płynność działania. , dzięki której (przynajmniej w teorii) sprzęt posłuży nam przez długie lata, pewnie nawet dłużej niż sam telewizor. […]

Nie zabrakło też funkcji ściśle powiązanych z ekosystemem Apple – począwszy od pełnienia funkcji centralki dla HomeKit, szybkiej łączności i strumieniowania multimediów z urządzeń producenta i – co najważniejsze – możliwości używania głośników HomePod jako kino domowe. […] Na pochwałę zasługuje również pilot – bardzo przypadła mi do gustu opcja nawigacji po interfejsie przy pomocy gładzika”

Jaka cena i gdzie kupić Apple TV 4K (3. generacji)?

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Ranking dobiegł końca, ale jeszcze…

Słowo o kompatybilności. Jakie serwisy VOD są oficjalnie obsługiwane przez te przystawki?

Poniższa tabelka pokazuje, które najpopularniejsze serwisy VOD mają oficjalną aplikację, dostępną na przystawki z podanymi systemami operacyjnymi:

Google TV / Android TV FireOS (Fire TV Stick) tvOS (Apple TV 4K) Netflix TAK TAK TAK Disney+ TAK TAK TAK (HBO) Max TAK NIE TAK Amazon Prime Video TAK TAK TAK SkyShowtime TAK NIE TAK Apple TV+ TAK TAK TAK Viaplay TAK TAK TAK CDA (Premium) TAK TAK TAK Player TAK TAK TAK Polsat Box Go TAK TAK TAK Canal+ TAK TAK TAK TVP VOD TAK NIE TAK

I to by było na tyle. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, to – jak zawsze – sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!