Masz starszego Maka i korzystasz z Google Chrome? Mamy ważną wiadomość dla Ciebie

Korzystanie ze starszego sprzętu może być komfortowe pomimo upływu czasu, lecz jednocześnie nierzadko wiąże się z różnymi ograniczeniami. Użytkownicy komputerów Apple Mac będą mieć z tym do czynienia w przypadku przeglądarki Google Chrome.

Korzystanie z Google Chrome na starszych komputerach Apple może stać się niebezpieczne

Każdy powinien korzystać z najbardziej aktualnego oprogramowania, ponieważ zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Oczywiście, zdarzają się wyjątki (przez błędy twórców aplikacji), lecz tak jest co do zasady. Starsze, które nie jest już wspierane, stwarza realne zagrożenie dla użytkownika.

W niedalekiej przyszłości dotyczyć to będzie również Google Chrome na komputerach Apple Mac. Na stronie Chrome Platform Status udostępniono bowiem informację, że wersja 150 przeglądarki będzie ostatnim wydaniem z zapewnionym wsparciem dla systemu macOS 12 Monterrey.

Dla przypomnienia, macOS 12 Monterrey został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w czerwcu 2021 roku na konferencji WWDC 2021 i otrzymały go komputery:

iMac (Late 2015 i nowsze),

iMac Pro (2017 i nowsze),

MacBook Air (Early 2015 i nowsze),

MacBook Pro (Early 2015 i nowsze),

Mac Pro (Late 2013 i nowsze),

Mac Mini (Late 2014 i nowsze),

MacBook (Early 2016 i nowsze).

Apple zakończyło jednak wsparcie dla systemu macOS 12 Monterrey w październiku 2024 roku. Od ponad roku nie otrzymuje on już aktualizacji, w związku z czym użytkownicy komputerów Apple Mac, które nie dostały aktualizacji do macOS 13 Ventura z 2022 roku, muszą zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

Dla przypomnienia, aktualizacja do macOS 13 Ventura była dostępna dla komputerów:

MacBook Pro (2017 i nowszych),

MacBook Air (2018 i nowszych),

MacBook (2017),

iMac Pro (2017),

iMac (2017 i nowszych),

Mac Mini (2022 i 2023),

Mac Studio (2022 i 2023),

Mac Pro (2019 i 2023).

Osoby, które posiadają komputer Mac z systemem macOS 12 Monterrey i mogą zaktualizować go przynajmniej do macOS 13 Ventura, powinny to zrobić, ponieważ w przeciwnym przypadku będą musiały pogodzić się z kolejnym ograniczeniem, potencjalnie stwarzającym zagrożenie.

Co brak aktualizacji dla Google Chrome oznacza dla właścicieli starszych komputerów Mac?

Aktualnie najnowsza wersja Google Chrome na komputery Mac to 144. Oznacza to, że przeglądarka otrzyma jeszcze kilka aktualizacji, ale ostatnie wydanie, kompatybilne z systemem macOS 12 Monterrey, będzie miało numer 150. Dla wersji 151 minimalnym wymaganiem stanie się macOS 13 Ventura.

Wersja 150 Google Chrome prawdopodobnie zostanie udostępniona w połowie 2026 roku. Od tej pory przeglądarka na komputerach Mac z macOS 12 nie będzie otrzymywała kolejnych aktualizacji. Oznacza to zarówno brak dostępu do nowych funkcji, jak i najnowszych zabezpieczeń, co stanowi zagrożenie dla użytkownika.

Sama przeglądarka, nawet bez wsparcia, nadal będzie działać, lecz ma wyświetlać komunikat ostrzegawczy. W związku z tym warto rozważyć aktualizację systemu, jeśli tylko jest możliwa, albo zmianę przeglądarki na wciąż wspieraną – na przykład Firefox. Ewentualnie wymianę sprzętu na nowszy, lecz to już znaczny wydatek, niekoniecznie możliwy do poniesienia przez każdego akurat teraz.