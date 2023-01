Uważaj na to oszustwo – zamiast zyskać, możesz stracić

Przestępcy nieustannie wymyślają kolejne sposoby, aby oskubać swoje ofiary ze wszystkich pieniędzy. Właśnie pojawiło się nowe oszustwo na „automatyczny zwrot podatku”. Jeśli dostałeś/łaś taką wiadomość, to znaczy, że również Ciebie oszuści wzięli na celownik.

Uważaj na oszustwo na „automatyczny zwrot podatku”

Przestępcy wykorzystują wszystkie dostępne metody i kanały, aby – podszywając się pod znane firmy i instytucje – wyczyścić konta bankowe swoich ofiar. Zawsze bowiem chodzi o to samo – o pozyskanie danych osobowych oraz do logowania do bankowości internetowej, a także numerów kart płatniczych. Jeśli przekażecie je oszustom, możecie mieć pewność, że postarają się wyczyścić Wasze konto do zera, a przy okazji też wziąć kredyt na Was, oczywiście bez Waszej wiedzy.

Mawia się, że mądry Polak po szkodzie, ale Wy możecie być mądrzy również przed szkodą. Wystarczy, że zachowacie czujność. CERT Polska ostrzega o najnowszym oszustwie – do mieszkańców Polski wysyłane są wiadomości e-mail z informacją o rzekomo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o automatyczny zwrot podatku, których nadawcą jest Krajowa Administracja Skarbowa. Oszuści piszą w nim, że kwota zostanie przelana na wskazane przez ofiarę konto w ciągu kilku najbliższych dni roboczych.

Jedyne, co trzeba zrobić, to podać te dane – po przejściu do sfabrykowanego podsumowania zwrotu podatku do wyboru jest metoda płatności zwrotu podatku. Po wybraniu banku przestępcy proszą o podanie numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki, a jeszcze wcześniej o numer telefonu. Posiadając takie informacje, są w stanie przejąć dostęp do Waszego konta bankowego, co może skończyć się wyczyszczeniem go do zera.

źródło: CERT Polska

Przestępcy bardzo dobrze przygotowali to oszustwo

W ostatnim czasie można zauważyć, że złodzieje coraz lepiej przygotowują swoje oszustwa – starają się, aby spreparowane strony wyglądały identycznie jak te prawdziwe, a do tego nie ma na nich błędów, które zwróciłyby uwagę i były sygnałem, że to oszukaństwo. Co więcej, w tym konkretnym przypadku postarano się nawet o certyfikat bezpieczeństwa – symbolizuje go zamknięta kłódka na pasku adresu.

Oszustwo na „automatyczny zwrot podatku” ma zatem duży potencjał na sukces, szczególnie że Ministerstwo Finansów rzeczywiście oferuje usługę AUTO ZWROT, dzięki której szybciej zwraca nadpłatę podatku PIT i VAT na rachunki bankowe podatników (do kwoty 5 tys. złotych z zeznań złożonych przez usługę Twój e-PIT).

Oszuści wybrali też „dobry” moment na to oszustwo, ponieważ wkrótce e-Urząd Skarbowy udostępni w Twój e-PIT rozliczenia za 2022 rok – już 15 lutego 2023 roku. W związku z tym zwrot podatku będzie tematem numer jeden – przestępcy chcą to wykorzystać. Nie musi im to się jednak udać – wystarczy, że zachowacie ostrożność i czujność, a nic Wam nie grozi.