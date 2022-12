T-Mobile rusza z dobrą ofertą na Canal+ Prestige i Viaplay

T-Mobile ogłosiło nowości w pakiecie Magenta Dom. Teraz, poza nielimitowanym internetem w smartfonie, a także superszybkim internetem światłowodowym i zestawem 130 kanałów, klienci otrzymają dostęp do serwisu Viaplay oraz pakiet 10 kanałów Canal+ Prestige w obniżonej cenie.

Kanały Canal+ Prestige w niższej cenie w Magenta Dom

Operator chwali się, że w przypadku oferty Magenta Dom stawia na wolność wyboru i elastyczność. Co jednak kryje się pod tymi słowami? Przykładowo przez pierwszy rok klienci korzystają z pakietu L w cenie pakietu S. Natomiast po 12-miesięcznym okresie promocyjnym sami mogą zdecydować, czy chcą zachować najwyższy pakiet 130 kanałów telewizyjnych czy jednak postawić na mniejszy.

Natomiast teraz, w ramach uruchomionej promocji, oferta T-Mobile Magenta Dom wzbogaca się o pakiet 10 kanałów Canal+ Prestige w niższej cenie. Można go włączyć już za 24,99 złotych miesięcznie. Cena obowiązuje przez 3 miesiące (regularna cena to 49,99 złotych miesięcznie).

Ponadto, tutaj również możemy mówić o pewnej elastyczności. Otóż dodatkową opcję można wyłączyć samodzielnie w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Magenta Dom. Wystarczy, że mają dostęp do telewizji od T‑Mobile w pakiecie M lub L.

Viaplay w opcji „Rozrywka bez Ograniczeń”

Drugą nowością przygotowaną przez T-Mobile jest dostęp do serwisu Viaplay w ramach opcji „Rozrywka bez Ograniczeń”. Na tej platformie znajdziemy m.in. seriale skandynawskie oraz produkcje hollywoodzkie i treści dla najmłodszych. Viaplay to także dostęp do wydarzeń sportowych, takich jak mecze Premier League, Bundesligi, Ligi Europy, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej IHF 2023, gale KSW czy wyścigi Formuły 1.

Warto tutaj przypomnieć, co dokładnie zapewnia wspomniana opcja „Rozrywka bez Ograniczeń”. Co miesiąc można bez opłat zmieniać serwis, w zależności od tego, czy mamy ochotę oglądać filmy i seriale, czy słuchać muzyki, czy też czytać ebooki. W pakiecie Magenta Dom klienci mogą skorzystać z tej możliwości za darmo nawet przez rok – oprócz Viaplay, dostępne są jeszcze następujące serwisy: HBO Max, Eleven Sports, DaVinci Kids, Tidal oraz Legimi.