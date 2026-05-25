Jest nowa oferta Orange. Operator kusi promocjami

Chociaż wakacje dopiero za miesiąc, już teraz wystartowała nowa oferta Orange. Operator zachęca do skorzystania z niej dużymi rabatami.

Nowa promocja Orange na abonament komórkowy i światłowód

W ramach wakacyjnej oferty operator oferuje promocję na jeden z abonamentów komórkowych. Klienci, którzy wybiorą Plan L w Orange w cenie od 100 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące, będą mogli dokupić kolejne takie same abonamenty taniej o 50%, czyli za 50 złotych miesięcznie.

Taka sama oferta jest dostępna również dla osób, które już mają abonament komórkowy z Planem L – jeśli dokupią kolejne takie same abonamenty, za każdy zapłacą od 50 złotych miesięcznie. Plan L w Orange zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu danych i prędkości.

Zainteresowani klienci mogą wybrać również Orange Światłowód już od 39,99 złotych miesięcznie (cena dla prędkości do 300 Mbit/s) albo zestaw, na który składają się internet światłowodowy i abonament komórkowy – jego cena wynosi 69,99 złotych miesięcznie (po rabatach).

Naturalnie klient może wybrać również światłowód o wyższej prędkości – wówczas może liczyć na nawet pół roku abonamentu za 0 złotych (Orange Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s będzie dostępny w 112 miejscowościach). Należy jednak pamiętać, że operator pobiera opłatę w wysokości 4,99 złotych miesięcznie za wypożyczenie modemu.

Jest też promocja na światłowód z telewizją w Orange

Do światłowodu można dobrać również telewizję Extra TV, która daje dostęp do 230 kanałów, w tym 5 kanałów Eleven Sports, 5 kanałów FilmBox i 6 nowych kanałów z różnych kategorii tematycznych: TVC Super, Szlagier TV, Golf Zone, Xtreme TV, Remonty oraz Zero.

Ponadto w pakiecie Orange zapewnia możliwość korzystania z Amazon Prime przez 24 miesiące. Cena za Extra TV wynosi 45 złotych miesięcznie (z umową na dwa lata). W przypadku zakupu pakietu ze światłowodem o wyższej prędkości można zyskać od 3 do nawet 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych (długość darmowego okresu zależy od wybranej prędkości internetu).