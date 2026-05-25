InPost ułatwił wysyłanie paczek z Europy do Polski

InPost ułatwił wysyłanie paczek z kilku krajów w Europie do Polski. Dzięki temu wystarczy do tego wypełnić tylko kilka pól oraz kilka kliknięć.

InPost ułatwia wysyłanie paczek do Polski

Od listopada 2024 roku InPost pozwala wysłać paczkę za granicę za pośrednictwem Paczkomatu, a w styczniu 2026 roku uruchomiono platformę InPost Easy, aby ułatwić wysyłanie przesyłek zagranicznych. Udostępniono ją dla klientów w ośmiu europejskich krajach:

Belgii,

Francji,

Hiszpanii,

Holandii,

Luksemburgu,

Polsce,

Portugalii,

Włoszech.

Dzięki temu wysłanie paczki jest banalnie proste i szybkie. A od teraz można dodatkowo skorzystać z nowej funkcji w aplikacji InPost Mobile oraz na stronie internetowej szybkienadania.pl. InPost poinformował bowiem, że dzięki niej klienci wygodnie nadadzą paczki z siedmiu krajów w Europie do Polski za pośrednictwem Paczkomatów.

Wysyłanie paczki/przesyłki międzynarodowej w aplikacji InPost Mobile (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Aktualnie przesyłkę w ten sposób można wysłać z siedmiu krajów:

Belgii,

Francji,

Hiszpanii,

Holandii,

Luksemburga,

Portugalii,

Włoszech.

Klienci mają do wyboru 3 rozmiary przesyłek: małą, średnią i dużą. Cena usługi zależy od kraju i rozmiaru. Aktualnie cennik wygląda następująco:

Belgia Francja Hiszpania Holandia Luksemburg Portugalia Włochy Mała 45,99 złotych 45,99 złotych 49,99 złotych 45,99 złotych 46,99 złotych 58,99 złotych 37,99 złotych Średnia 67,99 złotych 67,99 złotych 58,99 złotych 67,99 złotych 69,99 złotych 83,99 złotych 41,99 złotych Duża 104,99 złotych 104,99 złotych 104,99 złotych 104,99 złotych 107,99 złotych 125,99 złotych 49,99 złotych

InPost zastrzega jednak, że w przypadku małej przesyłki to cena na start, w związku z czym należy spodziewać się, że w przyszłości wzrośnie. Warto też pamiętać, że przesyłkę z zagranicy do Polski można nadać również w punkcie PUDO, niekoniecznie w Paczkomacie.

To nie jedyna nowość w InPoście w ostatnim czasie

To kolejny ukłon w stronę klientów po tym, jak InPost obniżył ceny od 1 marca 2026 roku (od tego dnia obowiązuje najnowszy cennik InPostu) – przynajmniej dla klientów detalicznych, gdyż biznesowi płacą teraz więcej niż wcześniej.

W aplikacji InPost Mobile pojawi(ł) się też asystent AI – piesek Von Halsky, który ma pomóc wyszukać najlepsze oferty. Warto też wspomnieć, że od 16 marca 2026 roku InPost ma nowe „Zasady przygotowania i pakowania przesyłek”.