To będzie atrakcyjny tablet. Taki w sam raz (ale nie na raz)

Kolejny tablet szykuje się do premiery. To będzie atrakcyjnie wyposażone urządzenie, które może stać się towarzyszem nie na chwilę, ale na co najmniej kilka lat.

Nowy, kompaktowy tablet OnePlus może stać się towarzyszem na lata

Na początku maja 2026 roku zadebiutował tablet OnePlus Pad 4. Jest to propozycja dla użytkowników, którzy mają wysokie wymagania, ponieważ wyposażono go w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz do 12 GB RAM LPDDR5X i do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1.

Do tego na pokładzie znajduje się duży wyświetlacz (LCD IPS), bo o przekątnej 13,2 cala, który cechuje się rozdzielczością 3392×2400 pikseli i odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. Specyfikację uzupełnia akumulator o pojemności 13380 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 80 W.

Teraz producent zamierza wprowadzić na rynek bardziej kompaktowy tablet, którego (spodziewane) parametry wskazują, że to będzie urządzenie na lata. Nawet użytkownicy o wysokich wymaganiach powinni być usatysfakcjonowani.

Nowy tablet OnePlusa ma mieć mocną specyfikację techniczną

Choć nowy tablet OnePlusa nie będzie tak wydajny jak jeszcze pachnący nowością OnePlus Pad 4, to wciąż zapewni dużą moc za sprawą procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Szczególnie że „pod maską” tak samo znajdą się kości RAM LPDDR5X oraz UFS 4.1. Użytkownicy nie będą mogli zatem narzekać na szybkość działania.

Na czas pracy też nie powinni, ponieważ energię do działania dostarczy akumulator o pojemności 8000 mAh (który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 67 W). Ponadto nowy tablet OnePlusa ma oddać do dyspozycji 13 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz fabrycznie zainstalowany system Android 16.

Tym, co odróżni go od modelu OnePlus Pad 4, będzie również – a raczej przede wszystkim – wielkość, gdyż nadchodząca nowość będzie miała 8,8-calowy wyświetlacz OLED (także z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz).

Informacje te wskazują, że nowy tablet OnePlusa najprawdopodobniej okaże się przebrandowanym modelem Oppo Pad Mini, który został zaprezentowany w Chinach w kwietniu 2026 roku.

Niewiadomą pozostaje jednak dostępność. Jest – niestety – prawdopodobne, że ani nowy tablet OnePlusa, ani zaprezentowany już Oppo Pad Mini nie trafią do sprzedaży w Europie (a jeśli już, to wyłącznie ten ostatni, choć prywatnie mimo wszystko nie robiłbym sobie na to nadziei).