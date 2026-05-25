Xiaomi Smart Band 9 vs Xiaomi Smart Band 10 / fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)
Xiaomi Smart Band 11 nadchodzi. Mamy pierwsze informacje

Grzegorz Dąbek·
Tanie, ale funkcjonalne opaski wpisały się w DNA Xiaomi. Producent zamierza kontynuować tradycję i w 2026 roku wprowadzi na rynek kolejną generację. Pojawiły się już pierwsze informacje o Xiaomi Smart Band 11.

Aktualnie najnowszy model, Xiaomi Smart Band 10, zadebiutował w Polsce w czerwcu 2025 roku, w związku z czym jak najbardziej można spodziewać się premiery jego bezpośredniego następcy w ciągu najbliższych dni/tygodni. Pierwsze informacje na temat nowego Mi Smart Banda wskazują, że faktycznie może być ona blisko.

W bazach IMDA w Singapurze oraz NCC na Tajwanie pojawiło się urządzenie typu smart opaska o oznaczeniu M2561B1, które wskazuje, że to opaska z serii Xiaomi Smart Band 11, ponieważ Xiaomi Smart Band 10 ma numer modelu M2459B1, czyli bardzo podobny. Z kolei zaprezentowany w maju 2026 roku Xiaomi Smart Band 10 Pro ma numer M2552B1 lub M2553B1 (odpowiednio dla wersji bez i z NFC).

Niewykluczone jednak, że – jak twierdzi z kolei portal Chinese Smartwatches – pod numerem modelu M2561B1 nie kryje się opaska Xiaomi Smart Band 11, tylko Xiaomi Smart Band 11 Active. Zdaniem tego serwisu następca Smart Band 10 nosi bowiem oznaczenia M2558B1 i M2559B1 (prawdopodobnie odpowiednio dla wersji bez i z NFC).

Opaska Xiaomi Smart Band 11 może przynieść znaczącą nowość

Wskazywać ma na to informacja, że w bazie IMDA przy urządzeniu o numerach modelu M2558B1 i M2559B1 pojawia się wzmianka Induction Loop Communication System / WPT / WPC, co sugeruje, że opaska Xiaomi Smart Band 11 będzie mogła być ładowana indukcyjnie, a nie z użyciem złącza pinowego jak wszyscy poprzednicy.

Na tę chwilę nie ma żadnych informacji na temat specyfikacji technicznej, natomiast na polskiej stronie Xiaomi znajduje się Regulamin korzystania z okresu próbnego Clue Plus, w którym zapisano, że mogą wziąć w nim udział – do 31 marca 2027 roku – nabywcy wskazanych urządzeń.

Na liście znajdują się również niezaprezentowane jeszcze opaski: Xiaomi Smart Band 11 oraz Xiaomi Smart Band 10 Active (nie Xiaomi Smart Band 11 Active), co wskazuje, że ich premiera jest bardzo blisko i mogą zostać zaanonsowane nawet tego samego dnia.

Wzmianka o nowych opaskach Xiaomi Smart Band 11 i Xiaomi Smart Band 10 Active na polskiej stronie Xiaomi (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nie będzie niespodzianką, jeśli nowe opaski chińskiego producenta zadebiutują już 28 maja 2026 roku, ponieważ tego dnia zaprezentowane zostaną smartfony Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Możliwe też jednak, że Chińczycy każą poczekać na premierę do czerwca.

