Nowa Motorola razr będzie miała OGROMNY ekran!

Motorola razr od początku oferowała duży ekran zewnętrzny – znacznie większy niż Samsung Galaxy Z Flip. Producent zamierza jednak pójść o krok dalej, tj. jeszcze bardziej zwiększyć przekątną wyświetlacza na klapce. Czegoś takiego mogliście jednak się nie spodziewać.

Zewnętrzny ekran to bardzo ważny element składanego smartfona

Konstrukcje z klapką są dokładnie takie same jak „klasyczne” smartfony, tylko można je złożyć na pół. Możliwość ta ma przede wszystkim ułatwić ich noszenie przy sobie, czy to w kieszeni spodni, czy małej torebce, a jednocześnie w ten sposób zabezpieczony jest wewnętrzny ekran, który z uwagi na swoją naturę jest dość podatny na uszkodzenia, w tym zarysowania i zadrapania.

razr 2019 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Z drugiej strony ciągłe składanie i rozkładanie smartfona może być męczące, szczególnie że nie można tego zrobić tego w tak szybki i prosty sposób, jak kiedyś miało to miejsce w przypadku „nieinteligentnych” telefonów – wymaga to więcej zaangażowania i siły. W związku w tym pożądane jest, aby użytkownik mógł wykonać jak najwięcej rzeczy bez konieczności rozkładania urządzenia.

Motorola od początku zdawała sobie z tego sprawę – już pierwsza razr dawała użytkownikom do dyspozycji duży i funkcjonalny ekran zewnętrzny, podczas gdy w pierwszym Galaxy Z Flip był on miniaturowy. Samsung zastosował nieco większy w Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Flip 4, ale wciąż nie dogonił pod tym względem razr 2022. Wszystkich ww. przegoniło jednak OPPO, montując na klapce Find N2 Flip aż 3,26-calowy wyświetlacz.

Motorola razr 2023 (prawie) cała będzie ekranem!

Motorola niedługo jednak pozostanie w tyle. W sieci pojawiły się bowiem grafiki, które przedpremierowo ujawniają wygląd razr 2023. W oczy rzuca się przede wszystkim ekran zewnętrzny, który wypełnia niemal całą powierzchnię klapki, obejmując również dwa obiektywy aparatów i diodę doświetlającą. Wygląda to naprawdę zjawiskowo.

razr 2023 (źródło: Evan Blass, The Tech Outlook)

Niestety, nie wiemy, na ile wiarygodne są te grafiki, choć część z nich została udostępniona przez renomowanego informatora, Evana Blassa. Na jednym z renderów nie widać jednak aparatu wewnątrz smartfona, co wskazuje, że albo są to bardzo wczesne koncepcje, albo Motorola ukryje go pod taflą ekranu, albo to fejk. Niestety, obecnie wszystkie trzy scenariusze są tak samo prawdopodobne.

razr 2023 (źródło: The Tech Outlook)

Mimo wszystko osobiście wierzę, że Motorola razr 2023 faktycznie może mieć tak duży ekran na zewnątrz. Tak się bowiem składa, że mówi się również, iż Samsung też zastosuje naprawdę duży wyświetlacz zewnętrzny, większy niż OPPO w Find N2 Flip. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób go „upchnie” na ograniczonej przestrzeni. Patrząc na nową Motkę, nie zdziwimy się już, jeśli zrobi to w taki sam sposób.