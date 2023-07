Revolut stawia na turystykę. Nowa funkcja ułatwi planowanie wyjazdów

W ostatnich latach Revolut stał się jednym z najbardziej popularnych narzędzi finansowych na świecie, przyciągając miliony użytkowników swoimi innowacyjnymi usługami. Gigant nieustannie rozwija swoją ofertę, a nowa funkcja spodoba się fanom podróżowania.

Atrakcje Revolut – jeszcze prostsze planowanie wyjazdu

Przedsiębiorstwo wprowadza nową funkcję o nazwie Atrakcje, która ma na celu urozmaicenie podróży i wakacji klientów. Funkcja obejmuje ponad 300000 atrakcji pokroju biletów na koncert, rejsu statkiem czy lotu balonem w Europie i Wielkiej Brytanii. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, niezależnie od preferencji i upodobań – oferta atrakcji jest bardzo szeroka.

źródło: Revolut

Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą znaleźć, zarezerwować i opłacić różnego rodzaju atrakcje podczas podróży. Co ważne, nie poniosą opłat z tytułu dokonania rezerwacji.

Aby skorzystać z nowej funkcji Atrakcje, obecni klienci muszą jedynie przejść do zakładki Centrum w aplikacji Revolut i w sekcji Styl życia wybrać żółty kafelek o nazwie Atrakcje, który jest oznaczony ikoną balona. Nowi użytkownicy z kolei, którzy chcą skorzystać z tytułowej funkcji, będą musieli pobrać aplikację ze Sklepu Play lub App Store, a następnie założyć konto. Revolut ofertuje aż 5 planów osobistych:

Standard – darmowy,

Plus – 14,99 złotych miesięcznie,

Premium – 29,99 złotych miesięcznie,

Metal – 49,99 złotych miesięcznie,

Ultra – 210 złotych miesięcznie.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe doświadczenia to często najlepsza część wakacyjnych podróży. Dlatego jest nam bardzo miło udostępnić klientom największy na świecie wybór aktywności, wycieczek i atrakcji bezpośrednio z poziomu naszej aplikacji. Christopher Guttridge, General Manager Produktów Lifestyle w Revolut

źródło: Revolut

Wracając do tytułowej funkcji – wyszukiwanie interesujących atrakcji i aktywności odbywa się za pomocą filtrów, które pozwalają na wybór lokalizacji, tematyki oraz daty/terminu. Po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu atrakcji poprzez aplikację Revolut klienci mogą otrzymać natychmiastowy cashback na swoje konto w wysokości 3%, 5% lub nawet 10% (w zależności od posiadanego planu).

Revolut oferuje też inne korzyści dla podróżujących

Firma stale rozszerza swoją ofertę dla podróżujących, starając się być najlepszym towarzyszem podróży dla swoich klientów. Oprócz funkcji Atrakcje Revolut oferuje również możliwość rezerwacji noclegów w hotelach i pensjonatach za pośrednictwem Stays, wynajmu domów i mieszkań prywatnych przez Homes oraz wymiany walut. Ponadto, jeśli wykupimy odpowiedni plan, do naszej dyspozycji będzie ubezpieczenie podróżne.

Co więcej, brytyjskie przedsiębiorstwo w ubiegłym miesiącu zaprezentowało swój najnowszy plan o nazwie Ultra, który oferuje szereg dodatkowych korzyści dla podróżujących, takich jak np. nielimitowany i darmowy dostęp do ponad 1400 saloników lotniskowych na całym świecie. Ważnym benefitem jest także ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu (z dowolnego powodu) do kwoty 5 tysięcy euro rocznie. Obejmuje ono m.in. bilet lotniczy, bilet na pociąg, noclegi i wydarzenia sportowe.