Revolut dobił właśnie do liczby 30 milionów klientów. Polacy w czołówce

Ile potrzeba czasu aby dobić do 25 milionów klientów w fintechu? Ponad 7 lat. Ile zatem powinno zająć podbicie tej liczby o kolejne pięć milionów? Okazuje się, że wystarczy do tego kolejne 8 miesięcy.

30-milionowa społeczność

W listopadzie zeszłego roku Revolut chwalił się liczbą 25 milionów osób, które w życiu codziennym używają rozwiązań przygotowanych przez londyńską firmę finansową. Od tego czasu klientela poszerzyła się o następne pięć milionów, dzięki czemu fintech może od dziś pochwalić się 30-milionową społecznością. A jeszcze 8 lat temu firma nawet nie istniała na mapie przedsiębiorstw zajmujących się finansami.

Revolut zaczął swoją przygode na rynku finansowym w 2015 roku. Od skromnych początków w Londynie, firma rok w rok rosła pod względem liczby klientów oraz oferowanych usług. W 2017 pojawiły się funkcje związane z handlem kryptowalutami. W 2018 fintech uzyskał europejską licencję bankową dzięki Bankowi Litwy. Od tego momentu firma stała się pełnoprawnym bankiem z gwarancją środków (do 100 tys. EUR) i opcją proponowania pożyczek biznesowych i konsumenckich.

Do Revolut dołącza co miesiąc blisko 1 milion nowych klientów. Takie tempo wzrostu to zasługa całego zespołu naszej firmy. Jesteśmy dumni z tego, że już ponad 30 milionów klientów wybrało Revolut. Konsekwentnie budujemy skalę i dostarczamy na rynek nowe, innowacyjne usługi. Nik Storoński, współzałożyciel i CEO Revolut

Transakcje w złotówkach pojawiły się w usłudze wiosną 2017 roku. Polska była zresztą pierwszym krajem, gdzie firma uruchomiła dział pomocy oraz lokalne karty i numery kont. Patrząc na dane, wczesne docenienie naszego rynku chyba opłaciło się fintechowi.

źródło: Revolut

Polacy lubią się z Revolutem

Najliczniejszą grupą klientów w odniesieniu do państwa pozostaje ojczyzna firmy – z usług fintechu korzysta bowiem 6,8 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii (przyrost od listopada 2022 – 1,2 mln). Drugim pod względem popularności rynkiem jest Rumunia z liczbą 2,8 mln klientów (i przyrostem 0,5 mln). Polska zamyka czołową trójkę z 2,5 mln klientów, z czego 480 tys. osób dołączyło w ostatnich 8 miesiącach. Tym samym więcej Polaków korzysta z aplikacji niż Hiszpanów (1,8 mln i wzrost o 450 tys.) czy Francuzów (1,8 mln i 440 tys. więcej klientów).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Revolut to nie tylko przelewy, przewalutowania i kredyty. Od pewnego czasu możliwe jest również zakładanie kont oszczędnościowych, kont i kart dla dzieci, czy korzystanie z wyszukiwarki Revolut Stays do rezerwacji noclegów w hotelach, apartamentach czy domach prywatnych. Ostatnio za pomocą aplikacji (póki co tylko w Irlandii) możliwe jest nawet ubezpieczenie samochodu.