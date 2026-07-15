Nowa funkcja Spotify to rewolucja w streamingu

Spotify zaanonsowało nowe, rewolucyjne narzędzie. Serwis wreszcie postanowił wykorzystać informacje, które gromadził o użytkowniku przez lata.

Nowa funkcja Spotify wykorzysta to, co serwis wie o użytkowniku

Spotify to jedna z tych platform, które często dodają nowe funkcje, ale też odświeżają te nieco starsze. Ostatnio wspominaliśmy, że w serwis ułatwi poznawanie nowych artystów i odnajdowanie nowych utworów dzięki aktualizacji opcji Radar Premier w Spotify. W marcu 2026 roku Spotify udostępniło w Polsce też funkcję DJ-a, czyli przewodnika muzycznego opartego na sztucznej inteligencji. Teraz zaanonsowano kolejną nowość, która ma pozwolić na zrozumienie tego, co słucha użytkownik.

Raczej nie trzeba tłumaczyć, że Spotify wie bardzo dużo na temat muzycznych preferencji swoich użytkowników. Wreszcie postanowiono te informacje wykorzystać do czegoś więcej niż tylko sugerowania nowych utworów i artystów, dopasowanych do gustu muzycznego.

Na platformę wdrażany jest bot Talk to Spotify, który pozwala na prowadzenie dwukierunkowej rozmowy – zarówno tekstowo, jak i głosowo. Wygląda na to, że funkcja ta może działać podobnie do Gemini Live opracowanego przez Google.

Talk to Spotify, czyli bot, z którym można rozmawiać o muzyce

Według komunikatu Spotify użytkownicy będą mogli zadawać pytania związane z muzycznym światem, a także prosić o wyszukiwanie nowych utworów lub artystów, których wcześniej nie odtwarzano na danym profilu. Słuchacz może m.in. poprosić o utwór dopasowany do opisanego nastroju czy sytuacji. Dodatkowo z poziomu konwersacji użytkownik będzie mógł poprosić o zapisanie danego utworu, dodanie go do kolejki czy zaobserwowanie wyszukanego artysty.

Ponadto bot może odpowiadać na pytania dotyczące wybranych twórców, np. Co zainspirowało Duę Lipę do stworzenia albumu „Radical Optimism”, Kiedy ukazał się ten album? lub Jaki to gatunek?. Dzięki temu słuchacze jeszcze łatwiej mogą poznawać artystów oraz historie twórczości.

Użytkownicy mogą również zadawać pytania dotyczące własnych preferencji, w tym dowiedzieć się, ile razy odtwarzali dany utwór, jakich gatunków słuchali w ostatnim czasie czy kiedy po raz pierwszy streamowali konkretną piosenkę.

Spotify twierdzi, że dzięki funkcji Talk to Spotify platforma może stać się bardziej osobista i użyteczna dla każdego słuchacza. Na ten moment nowość ta udostępniana jest w wersji beta dla pełnoletnich subskrybentów Premium w Irlandii, Szwecji i USA na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Androidem. Aktualnie też działa wyłącznie w języku angielskim.