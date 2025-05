To prawdziwa rewolucja dla Gemini Live. Dwie nowe funkcje już dostępne dla każdego

Google nie zwalnia tempa. Po zaprezentowaniu nowych planów na AI podczas I/O 2025, a także ogłoszeniu wsparcia Gemini dla kolejnych usług, przyszedł czas na małą rewolucję w „Gemini Live”. Amerykański gigant technologiczny udostępnił kamerę oraz przechwytywanie ekranu dla wszystkich użytkowników!

Gemini Live z kamerą i przechwytywaniem ekranu

Google nie zwalnia tempa w zakresie sztucznej inteligencji. Wszystko wskazuje na to, że amerykański gigant jest na czele tego wyścigu i ma o wiele lepsze produkty od OpenAI czy Anthropic. Tylko w ostatnim czasie do przeglądarki zostało dodane AI Overviews, ogłoszono nowe modele i wsparcie, a także wypuszczono Veo 3 i nowe pakiety Google AI Ultra.

Teraz ogłoszono również, że do Gemini Live zawitały dwie nowe opcje, czyli korzystanie z kamery oraz udostępnianie ekranu. Przymiarki do tego trwały już od kilku miesięcy, a nad całością pracował zespół „Astra”. W marcu zaczął to wdrażać dla części użytkowników i wcześniej był już dostępny w Pixelu 9 oraz smartfonów z serii Samsung Galaxy S25. W późniejszym czasie trafiło to również do subskrybentów Gemini Advanced.

To prawdziwy gamechanger dla Gemini

Dlaczego uważam, że jest to gamechanger? Ponieważ od teraz można bezpośrednio rozmawiać z Gemini o tym, co widzimy przed sobą lub na smartfonie. Model językowy (z różną skutecznością) potrafi odpowiedzieć np. co to za urządzenie stoi przed Tobą. Trzeba pamiętać, że obecnie LLM są obarczone dużym błędem i zdecydowanie częściej podają złe odpowiedzi aniżeli dobre, ale taka funkcja przyszłościowo jest świetna.

Sprawdziłem jak obecnie działa udostępnianie aparatu w Gemini Live. Aby w ogóle skorzystać z tego musisz odpalić aplikację Gemini i dotknąć ikony fali odpowiadającej za przejście w tryb „na żywo”. Następnie powinieneś na dole zobaczyć dwa nowe przyciski, odpowiadające za udostępnianie ekranu oraz właśnie aparatu.

Gemini Live z aparatem (źródło: Maciej Paszkiewicz | tabletowo.pl)

Zapytałem Gemini co widzi przede mną, a następnie poprosiłem o określenie, jaki jest to oczyszczacz powietrza. Cóż, przy tym drugim się pomylił, ponieważ jest to Philips PureProtect 3200.

Z kolei w przypadku udostępniania ekranu należy potwierdzić z poziomu systemu, że chce się to zrobić, a następnie przejść do wybranej aplikacji i zadać pytanie odnośnie tego, co widzi smartfon. Jeżeli chcesz się upewnić, czy to działa, zerknij w lewy górny róg smartfona. Powinieneś tam zobaczyć powiadomienie z napisem „Słucham”.

Udostępnianie ekranu w Gemini Live (źródło: Maciej Paszkiewicz | tabletowo.pl)

W przypadku tej opcji próbowałem się dowiedzieć, jak ze strony głównej przejść do kategorii, której szukam. Efekt? Gemini mówi o kategoriach produktu, których Media Expert nie ma u siebie (inaczej się nazywają) i na razie nie może też sterować przeglądarką pomimo tego, że sugeruje taką opcję.

Cóż, wierzę, że niebawem opcja ta zacznie działać dużo lepiej.