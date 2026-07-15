Xiaomi już zaczyna rozmnażanie. To będzie kolejny bliźniak

Xiaomi nie byłoby sobą, gdyby wprowadziło na rynek unikalny, nieflagowy smartfon. Już wiadomo, że jeden z najnowszych modeli zostanie sklonowany.

Nowy smartfon Xiaomi będzie kolejną kopią

Strategia, której trzyma się chiński producent, najprawdopodobniej się sprawdza, skoro praktyka klonowania smartfonów będzie kontynuowana. Świadczy o tym najnowszy kod HyperOS, który zdradził, czego należy się spodziewać.

Odnaleziono w nim urządzenie o numerze modelu 26021PC18I, które ma nazywać się Poco M8 Power. Numer wskazuje, że najprawdopodobniej będzie miało ono wiele wspólnego ze smartfonem, noszącym numer modelu 26021RN18C, pod którym kryje się… zaprezentowany 14 lipca 2026 roku w Chinach Redmi Note 17.

Redmi Note 17 (źródło: Xiaomi)

„PC” jest charakterystyczne dla smartfonów marki Poco, natomiast „RN” dla urządzeń Redmi. Z kolei litera „C” na końcu wskazuje na przeznaczenie na rynek chiński, a „I” – indyjski. W związku z tym można przewidywać, że nadchodzący Poco M8 Power trafi do sprzedaży w Indiach. Czy tylko – tego na tę chwilę nie wiadomo na 100%.

Skoro Poco M8 Power będzie jak smartfon Redmi Note 17 w Chinach, to należy spodziewać się takiej specyfikacji

Raczej wątpliwe, aby Chińczycy zdecydowali się na istotne zmiany, skoro oba smartfony mają bliźniacze numery modeli. Na pewno zmieni się wygląd zewnętrzny, choć też nie diametralnie, ale powinien być charakterystyczny dla urządzeń marki Poco.

Dopisek „Power” podkreśli zaś akumulator o pojemności 8000 mAh, który jest jednym z najmocniejszych elementów na liście parametrów, podobnie jak obsługa ładowania przewodowego o mocy 45 W i zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 22,5 W.

„Oryginalny” smartfon Redmi Note 17 ma też wielki wyświetlacz OLED, bo o przekątnej aż 7 cali. Na szczęście dla klientów cechuje się również odpowiednią rozdzielczością – 2396×1080 pikseli, co przekłada się na 376 ppi. Jasność maksymalna to z kolei 1800 nitów. Nie zabrakło także odświeżania z częstotliwością do 120 Hz.

Xiaomi wykorzystało w tym smartfonie też procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, do 8 GB RAM LPDDR4X, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2, aparaty 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz moduł NFC i pilot na podczerwień. Specyfikację uzupełniają jeszcze slot na kartę microSD do 2 TB i odporność klasy IP65.