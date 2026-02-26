Nowa funkcja na Instagramie. Bardzo potrzebna

Każdego dnia z Instagrama korzystają miliony osób, w tym również takich, które nie mają jeszcze ukończonych 18 lat. Meta ogłosiła dziś, że wdroży na tej platformie nową funkcję, stworzoną z myślą o nastolatkach.

Nowa funkcja na Instagramie poinformuje rodziców, że ich dziecko może potrzebować pomocy

We wrześniu 2024 roku Meta ogłosiła wprowadzenie kont dla nastolatków na Instagramie. Są one regularnie ulepszane – na przykład w kwietniu 2025 roku poinformowano, że nastolatkowie nie będą mogli prowadzić relacji na żywo na Instagramie bez pozwolenia osoby dorosłej, a w lipcu 2025 roku wdrożono kolejne mechanizmy, mające zapewnić nastolatkom większe bezpieczeństwo na Instagramie.

W październiku 2025 roku natomiast ograniczono nastolatkom dostęp do kont publikujących treści nieodpowiednie dla osób w ich wieku. I choć niektórzy mogą próbować oszukiwać odnośnie swojego wieku, to Instagram wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ocenić i zweryfikować deklarowany wiek użytkownika. Warto też wspomnieć, że od września 2025 roku konta dla nastolatków są dostępne również na Facebooku i Messengerze.

Meta nie powiedziała jednak jeszcze ostatniego słowa w kwestii zapewnienia nieletnim jak najlepszego wsparcia. Dziś ogłoszono, że Instagram zacznie powiadamiać rodziców, których dziecko ma konto dla nastolatka, jeśli ich pociecha będzie wielokrotnie wyszukiwała w krótkim czasie frazy związane z samobójstwem lub samookaleczeniem.

Instagram zamierza wysyłać powiadomienie rodzicom, jeśli ich dziecko będzie często w krótkim czasie szukać treści związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem (źródło: Meta)

Już teraz Instagram blokuje dzieciom wyszukiwanie tego typu treści, a gdy spróbują to zrobić, otrzymują odnośniki do zasobów i infolinii, które mogą zaoferować wsparcie, jakiego mogą potrzebować. Informacja o nowej funkcji zacznie być wysyłana użytkownikom już od przyszłego tygodnia w formie powiadomienia z aplikacji.

W sytuacji, gdy Instagram wykryje, że dziecko szuka treści związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem, rodzic (lub opiekun) otrzyma informację o tym w formie powiadomienia w aplikacji oraz e-mailem, wiadomością tekstową lub na WhatsAppie – w zależności od tego, jaką formę kontaktu podał.

Rodzice (opiekunowie) otrzymają również odnośniki do materiałów ekspertów, które mogą pomóc im w poprowadzeniu potencjalnie trudnej rozmowy z nastolatkiem.

Rodzice lub opiekunowie, których dziecko często w krótkim czasie wyszukiwało treści związane z samobójstwem lub samookaleczeniem, otrzymają odnośniki do materiałów ekspertów, które pomogą im przeprowadzić potencjalnie trudną rozmowę z nastolatkiem (źródło: Meta)

Dostępność nowej funkcji na Instagramie początkowo będzie ograniczona

W pierwszej kolejności, począwszy od przyszłego tygodnia, ta nowa funkcja na Instagramie dla kont dla nastolatków zacznie być udostępniana w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Meta deklaruje, że w innych regionach zostanie wdrożona w dalszej części 2026 roku.