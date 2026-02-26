UOKiK wkroczył do siedziby i biur Allegro w asyście policji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się, za zgodą sądu i w asyście policji, przeszukać siedzibę Allegro w Poznaniu i biura firmy w Warszawie, ponieważ podejrzewa, że mogło dojść do ograniczania konkurencji.

Allegro ogranicza konkurencję? UOKiK podejrzewa możliwe faworyzowania własnych metod dostawy

Uwagę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwróciła zmiana schematu działania Allegro. Zauważono, że wcześniej klienci, podczas składania zamówienia, widzieli zawsze w proponowanych to samo miejsce dostawy zamówionych produktów, natomiast „w pewnym momencie” nastąpiła zmiana i domyślnie zaczął pojawiać się inny punkt odbioru, a dotychczas preferowany trudno było znaleźć.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, uważa, że mogło dojść do faworyzowania własnych usług logistycznych, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. W związku z tym firmy kurierskie, które były poza ww. programem, mogły znaleźć się w gorszej pozycji. Tutaj warto przypomnieć, że we wrześniu 2025 roku Allegro podpisało nową umowę z DPD, na mocy której usługą Allegro Delivery objęto też automaty paczkowe DPD.

Z uwagi na powagę podejrzenia naruszenia reguł konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się wystąpić do sądu o zgodę na przeszukanie siedziby Allegro w Poznaniu i biur firmy w Warszawie, co odbyło się w asyście policji.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK informuje, że w trakcie przeszukań zgromadzono obszerny i wartościowy materiał, który obecnie jest „drobiazgowo analizowany”. Jednocześnie zastrzega, że postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy.

Prezes UOKiK uzasadnia postępowanie faktem, że firma, która posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jej konkurentom, kontrahentom lub konsumentom, a z taką właśnie sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro.

Co się stanie, jeżeli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi swoje podejrzenia wobec Allegro?

Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może być dotkliwa, ponieważ może sięgnąć nawet 10% obrotu przedsiębiorstwa.

W 2024 roku przychody Allegro z działalności w Polsce wyniosły 9,5 miliarda złotych, a skorygowany zysk EDBITDA osiągnął poziom 3,59 miliarda złotych. Z kolei całoroczna wartość GMV wyniosła 60,71 miliarda złotych. Dane za 2025 rok nie są jeszcze znane – zostaną podane do publicznej wiadomości dopiero 12 marca 2026 roku.