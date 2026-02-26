Nowy Roborock mopuje lepiej. Niższa cena na polską premierę

Robot sprzątający Roborock Qrevo Curv 2 Flow zadebiutował na polskim rynku. To urządzenie, które poza skutecznym odkurzaniem oferować ma również system mopowania nowej generacji. Na start możesz kupić go nieco taniej.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow – nieźle pomyślany robot z wałkiem mopującym

Roborock Qrevo Curv 2 Flow to kolejny na polskim rynku robot sprzątający z wałkiem mopującym, a więc rozwiązaniem oferującym zdecydowanie efektywniejsze mycie podłóg niż w przypadku urządzeń z tradycyjnymi padami obrotowymi lub nakładkami wibracyjnymi.

Rolka jest szeroka (ma 27 cm), dzięki czemu całość odbywa się bardzo sprawnie, a automatyczne oczyszczanie przy każdym obrocie pozytywnie wpływa na jakość takiego sprzątania (służą do tego zintegrowany skrobak oraz 8-punktowy system zwilżania). W dodatku dociera do samej krawędzi, umożliwiając mycie podłóg aż po same listwy przypodłogowe czy cokoły.

Gdy wykryje przed sobą dywan, robot Roborock Qrevo Curv 2 Flow unosi wałek na wysokość 15 mm, aby zapobiec zamoczeniu włókien. Równocześnie aktywowana jest największa moc ssania, a ta sięga aż 20000 Pa. Warto też od razu wspomnieć o dwóch szczotkach bocznych oraz szczotce głównej DuoDivide z systemem zapobiegającym plątaniu się włosów.

Światło strukturalne, LiDAR, kamera RGB i sztuczna inteligencja to zestaw odpowiadający za sprawne mapowanie pomieszczeń i optymalne poruszanie się po podłodze ze skutecznym omijaniem przeszkód. Robot jest w stanie wykryć 200 rodzajów bałaganu i odpowiednio oznaczyć je na mapce w aplikacji.

System nawigacji wykrywa również poziom zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry działania. Model ten może mieć jednak problem z wjechaniem pod meble, bo jego wysokość to 11,9 cm.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow (fot. Roborock)

Częścią zestawu jest także całkiem nieduża, a przy tym w pełni funkcjonalna stacja bazowa. Służy do:

ładowania akumulatora,

automatycznego odsysania kurzu i zebranych nieczystości,

mycia mopa w temperaturze 75 stopni Celsjusza,

suszenia go gorącym powietrzem o temperaturze 55 stopni Celsjusza

i automatycznego uzupełniania wody.

Na dobrą sprawę brakować może jedynie dozownika detergentu.

Ile kosztuje Roborock Qrevo Curv 2 Flow? Teraz mniej, bo trwa promocja

Roborock Qrevo Curv 2 Flow oficjalnie zadebiutował już na polskim rynku. Jego sugerowana cena wynosi 3799 złotych, ale aktualnie trwa promocja na start. Decydując się na zakup do 11 marca 2026 roku, możesz zaoszczędzić 640 złotych, czyli zapłacić 3159 złotych, a do tego zyskać darmowe ubezpieczenie przesyłki. Nic też nie zapłacisz za dostawę z oficjalnego sklepu producenta, jak również – w przypadku takiej potrzeby – zwrot.

Przy okazji przypomnę, że zaledwie parę dni temu do polskich sklepów trafił inny model tego producenta – Roborock Qrevo Edge 2 z tradycyjnymi padami obrotowymi, ale za to oferujący moc ssania do 25000 Pa i cechujący się bardzo niską wysokością (zaledwie 7,98 cm).