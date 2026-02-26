Nowy MacBook nie bez powodu będzie tak tani, choć jednak może być droższy

MacBook Air 15 M3
Oficjalna premiera nowego, taniego MacBooka coraz bliżej. Wiadomo było, że jego niska cena nie weźmie się znikąd, jednak teraz jeden z informatorów powiedział wprost, na jakie oszczędności zdecydowało się Apple. Równocześnie pojawiła się informacja, że cena może być wyższa niż mówiło się do tej pory.

Na tym Apple zaoszczędziło w nowym, tanim MacBooku

Niższa cena ma swoją cenę – Apple musiało zaoszczędzić na tym i owym, aby nowy laptop był jeszcze tańszy niż MacBook Air z Apple M4, zaprezentowany 5 marca 2025 roku, który kosztuje w USA od 999 dolarów, a w Polsce od 4999 złotych.

Pierwszą z oszczędności, na jakie miał zdecydować się producent, to niższa jasność maksymalna ekranu – podobno będzie ona nawet „dużo niższa” niż 500 nitów w laptopie MacBook Air. Ponadto wyświetlacz nie zaoferuje funkcji True Tone, która ma zwiększać komfort podczas korzystania z niego i zmniejszać zmęczenie, wynikające z tego.

Nowy, tani MacBook Apple ma również występować wyłącznie w dwóch wersjach – z dyskiem o pojemności 256 i 512 GB, aczkolwiek niewykluczony jest też wariant z dyskiem 128 GB wyłącznie dla jednostek edukacyjnych. Do tego dysk w tym laptopie ma być wolniejszy niż w MacBooku Air i MacBooku Pro, ponieważ Amerykanie mogą wykorzystać pojedynczy chip NAND.

Kolejnymi oszczędnościami mają być brak podświetlenia klawiatury i brak obsługi szybkiego ładowania. Do tego Apple miało zrezygnować z implementacji chipu N1 do obsługi Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i Thread, a także wsparcia dla słuchawek o wysokiej impedancji.

Wcześniej natomiast była mowa o zastosowaniu procesora Apple A18 Pro (w który wyposażono smartfony iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max) oraz 8 GB RAM i 12,9-calowego wyświetlacza. Wszystko to wskazuje, że nowy, tani MacBook będzie laptopem przede wszystkim do nauki i pracy, niewymagającej wysokiej mocy obliczeniowej i dużej powierzchni roboczej.

Jego największymi zaletami mają zaś być bardzo długi czas pracy na akumulatorze i kolorowa obudowa (którą miał mieć już MacBook Air z Apple M2 z 2022 roku) oraz przystępna cena, która jedna może nie być aż tak „optymistycznie” niska.

Ile będzie kosztował nowy, tani MacBook Apple?

W przeszłości pojawiły się informacje, że nowy, tani MacBook może kosztować od 599 do 699 dolarów. Podobne kwoty trzeba zapłacić za w Stanach Zjednoczonych za smartfon iPhone 16e – 599 dolarów za wersję 128 GB i 699 dolarów za wariant 256 GB (w Polsce, odpowiednio, 2499 i 2999 złotych) oraz iPhone 16 (w USA 699 dolarów, w Polsce 3499 złotych).

Według informacji, przekazanych przez DigiTimes, z uwagi na rosnące ceny podzespołów, tani MacBook ostatecznie może kosztować od 699 lub 799 dolarów, zatem laptop zbliży się cenowo do smartfona iPhone 17, który w USA kosztuje właśnie od 799 dolarów (w Polsce od 3999 złotych).

