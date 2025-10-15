Instagram dokręca śrubę. Będzie jak w filmie

Na Instagramie ciąży ogromna odpowiedzialność. Platforma stara się podołać swoim powinnościom i dlatego zdecydowała się wprowadzić kolejne ograniczenia. W dobrej wierze.

Instagram wprowadza „filmowe” ograniczenia

Meta ogłosiła, że konta dla nastolatków, które zostały wprowadzone na Instagramie w 2024 roku, będą domyślnie objęte podobnymi ograniczeniami jak filmy PG-13. Ma to uchronić niepełnoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich dla osób w ich wieku. Rodzice i opiekunowie dostaną ponadto możliwość włączenia jeszcze bardziej restrykcyjnych ograniczeń.

Amerykański gigant społecznościowy podkreśla, że to największa aktualizacja kont dla nastolatków od momentu ich wprowadzenia rok temu, jednakże nie jedyna, gdyż od kwietnia 2025 roku osoby poniżej 16. roku życia nie mogą prowadzić transmisji na żywo na Instagramie bez pozwolenia rodzica albo opiekuna.

Instagram wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby określić wiek użytkowników i identyfikować nastolatków, ponieważ nie wszyscy podają prawdziwą datę urodzenia w swoim profilu. W ten sposób serwis chce zapewnić im bezpieczeństwo, gdyż na platformie czai się wiele zagrożeń. Szczególnie że nastolatkowie na Instagramie mogą paść ofiarami sekstorcji.

Meta nie ukrywa jednak, że może się zdarzyć, iż niepełnoletni, pomimo nowych ograniczeń, wciąż mogą natknąć się na „sugestywne treści i wulgarny język”, podobnie jak w filmach PG-13. Równocześnie zapewnia, że postara się, aby takich sytuacji było jak najmniej. Nie dopuści też do tego, aby dzieci zobaczyły posty przedstawiające pewne ryzykowne wyczyny i dodatkowe treści, które mogą zachęcać do potencjalnie szkodliwych zachowań (tu jako przykład wymieniono posty pokazujące akcesoria do marihuany).

Ponadto niepełnoletni użytkownicy Instagrama nie będą mogli obserwować kont, które regularnie publikują treści nieodpowiednie dla nastolatków lub których nazwa bądź bio wskazują, że dane konto nie jest odpowiednie dla dzieci. W sytuacji, gdy nieletni obserwuje już takie konto, nie będzie mógł dłużej oglądać i wchodzić w interakcje z publikowaną przez nie zawartością, a także wysyłać wiadomości prywatnych.

Instagram utrudni również znajdowanie takich kont i nie będzie ich polecał, a ponadto uniemożliwi ich właścicielom śledzenie kont nastolatków, komentowanie ich postów oraz wysyłanie do nich wiadomości prywatnych. W wyszukiwarce dzieci nie zobaczą też większej liczby wyników przeznaczonych dla dorosłych – blokowane będą także m.in. frazy alkohol i klin.

Ograniczenia dostępu do treści nieodpowiednich dla nastolatków zadziałają również wtedy, gdy ktoś wyśle im post niedostosowany do ich wieku – w takiej sytuacji dziecko nie będzie mogło go wyświetlić.

Instagram pozwoli też jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do treści nieodpowiednich dla nastolatków

Rodzice bądź opiekunowie, którzy uznają, że ograniczenia klasy PG-13 wciąż są zbyt „liberalne”, mogą włączyć jeszcze bardziej restrykcyjne. Wówczas filtrowane ma być jeszcze więcej zawartości. Ponadto dziecko nie będzie mogło widzieć, zostawiać ani otrzymywać komentarzy pod postami.

Amerykanie testują również mechanizm, który pozwala zgłaszać rodzicom lub opiekunom, pełniącym rolę nadzorcy konta dla nastolatka, oznaczanie postów, jakie ich zdaniem są nieodpowiednie dla nieletnich. Wymagane jest jednak uzasadnienie. Takie zgłoszenia są traktowane z wyższym priorytetem przez zespół weryfikacyjny.

Instagram wdroży zaktualizowane mechanizmy ograniczeń dla nastolatków do końca 2025 roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii. Meta planuje zrobić to w przyszłości również w innych krajach.