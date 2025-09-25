Facebook obiecuje, że ochroni Twoje dziecko. Nowa funkcja już w Polsce

Firma Meta ogłosiła dziś udostępnienie w Polsce funkcji, która do tej pory była dostępna (w kraju nad Wisłą) wyłącznie na Instagramie. Dzięki temu niepełnoletni użytkownicy Facebooka i Messengera również będą lepiej chronieni.

Konta dla nastolatków na Facebooku i Messengerze dostępne w Polsce

Konta dla nastolatków na Instagramie zostały zaanonsowane już we wrześniu 2024 roku, ale w samej Polsce udostępniono je dopiero w 2025 roku. Konta dla nastolatków na Facebooku i Messengerze wdrożono natomiast w kwietniu 2025 roku, początkowo w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Od momentu udostępnienia, w ciągu roku, „setki milionów użytkowników” zostało objętych tym rodzajem kont. Od dziś konta dla nastolatków na Facebooku i Messengerze są dostępne również we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, więc liczba ta znacząco wzrośnie.

Jak konta dla nastolatków na Facebooku, Messengerze i Instagramie chronią dzieci?

Meta automatycznie przypisuje niepełnoletnich użytkowników do konta dla nastolatków, aktywując ograniczenia, mające na celu ochronę ich prywatności i zapewnienie im bezpieczeństwa. Osoby poniżej 16. roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica albo opiekuna, aby zmienić domyślne ustawienia na mniej rygorystyczne.

Posiadacze konta dla nastolatków muszą akceptować nowych obserwujących, a osoby, które ich nie obserwują, nie mogą oglądać ich treści ani wchodzić z nimi w interakcje. Ponadto wiadomości do niepełnoletnich mogą wysyłać wyłącznie użytkownicy, których obserwują lub z którymi mają już kontakt.

Osoby z kontem dla nastolatków mogą też być oznaczane lub wspominane wyłącznie przez osoby, które obserwują. Serwis odfiltruje również obraźliwe słowa i frazy z komentarzy i próśb o zgodę na otrzymywanie wiadomości. Do tego ograniczony jest dostęp do „kontrowersyjnych treści”, takich jak walki czy poprawianie urody.

Konto dla nastolatków ma też funkcję, która informuje o konieczności opuszczenia aplikacji po 60 minutach oraz wyciszania powiadomień i wysyłania automatycznych odpowiedzi na prywatne wiadomości w godzinach od 22:00 do 7:00 (wówczas aktywuje się tryb uśpienia). Nastolatkowie nie mogą także prowadzić relacji na żywo bez zgody dorosłego.

Rodzice i opiekunowie powinni również wiedzieć, że mogą skorzystać z funkcji nadzoru, która pozwala m.in. sprawdzić, z kim dziecko komunikowało się w ciągu ostatnich 7 dni oraz ustawić dzienny limit czasowy na korzystanie z aplikacji i wyłączyć dostęp do niej w określonych godzinach. Możliwe jest też podejrzenie tematów zainteresowań, wybranych przez nastolatka.