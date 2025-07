Instagram utrudni życie pedofilom

Internet to prawdziwy raj dla pedofilów. Media społecznościowe pomagają im dotrzeć do potencjalnych ofiar, jednak Meta stara się to utrudnić. Właśnie ogłosiła wdrożenie kolejnych mechanizmów, które mają na celu zwiększyć ochronę nieletnich użytkowników Instagrama.

Instagram zapewni jeszcze więcej mechanizmów, chroniących nieletnich przed niepożądanym kontaktem

Meta już we wrześniu 2024 roku ogłosiła wprowadzenie kont dla nastolatków z mechanizmami, które mają chronić ich przed potencjalnie niebezpiecznym kontaktem oraz dostępem do nieodpowiednich dla nich treści. W kwietniu 2025 roku poinformowano, że nastolatkowie nie będą mogli prowadzić relacji na żywo na Instagramie bez pozwolenia osoby dorosłej oraz zapowiedziano wdrożenie kont dla nastolatków na Facebooku i Messengerze.

Amerykanie wciąż jednak uważają, że mogą zrobić więcej w kwestii bezpieczeństwa nieletnich użytkowników Instagrama. Po wdrożeniu najnowszej aktualizacji zobaczą oni, w jakim miesiącu i roku dołączyła do platformy osoba, która wysłała im wiadomość. Wyświetlone zostaną też skróty do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zablokowania konta.

źródło: Meta

Równocześnie wprowadzono nową opcję w wiadomości prywatnej, pozwalającą od razu zablokować i zgłosić użytkownika. Meta zauważa, że choć było to możliwe już wcześniej, to teraz stanie się zdecydowanie łatwiejsze, a ponadto pomoże ogólnie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Zgłaszane konta są bowiem sprawdzane i jeśli naruszają zasady – usuwane.

źródło: Meta

Amerykanie podają, że tylko w czerwcu 2025 roku użytkownicy skorzystali z funkcji blokady konta milion razy i zgłosili kolejny milion. Tyle samo razy zobaczyli też Location Notice, czyli informację w wiadomości prywatnej, że osoba, która wysłała wiadomość, może znajdować się w innym kraju. Ma to chronić przed sekstorcją, która jest dużym problemem nie tylko na Instagramie. Funkcja ta nie jest jednak dostępna w Unii Europejskiej.

Instagram ma jeszcze skuteczniej chronić przed pedofilami

Meta pochyliła się też nad kontami, na których publikowane są w większości zdjęcia i filmy przedstawiające dzieci w wieku poniżej 13 lat, prowadzone przez osoby dorosłe. Jest to dozwolone, pod warunkiem, że jest to wyraźnie zaznaczone w bio. Jeśli serwis podejrzewa, że jest inaczej i takie konto prowadzi samo dziecko, usuwa je.

W najbliższych miesiącach na takie konta zostaną nałożone podobne (wybrane) ograniczenia, jak w przypadku kont dla nastolatków, co zapobiegnie otrzymywaniu niechcianych wiadomości (na przykład z prośbą o nagie zdjęcia) oraz pojawianiu się nieodpowiednich komentarzy (m.in. o zabarwieniu seksualnym).

Amerykanie utrudnią również właścicielom „podejrzanych kont”, przykładowo takich, które były często blokowane przez nastolatków, wyszukiwanie kont zawierających przede wszystkim zdjęcia dzieci.

Instagram nie ma litości dla pedofili

W 2025 roku Meta usunęła blisko 135 tysięcy kont na Instagramie, których właściciele zostawiali komentarze o charakterze seksualnym lub prosili o niecenzuralne zdjęcia konta, publikujące zdjęcia dzieci poniżej 13. roku życia. Ponadto usunięto pół miliona kont na Facebooku i Instagramie, powiązanych z tymi oryginalnymi kontami.