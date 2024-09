Instagram ogłasza nowy typ kont. Rodzice powinni docenić tę zmianę

Konglomerat Meta wykonał kolejny krok w kierunku ochrony młodszych użytkowników. Otóż na Instagramie pojawią się konta przeznaczone dla nastolatków. Owszem mamy do czynienia z kontami dla młodszych osób, ale również rodzice będą zadowoleni z tego rozwiązania.

Co oferują konta dla nastolatków na Instagramie?

Nie bez powodu ten tekst zacząłem od stwierdzenia, że jest to kolejny krok wykonany przez Meta. Wypada przypomnieć, że firma już wcześniej wprowadziła szereg funkcji, których zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników. Przykładowo na początku tego roku informowaliśmy Was o rozwiązaniach na Instagtamie i Facebooku, które zapewniają wyższą ochronę nastolatków.

Tym razem konglomerat należący do Marka Zuckerberga pochwalił się kontami dla nastolatków, które wprowadzane są na Instagramie. Mówimy o specjalnym typie kont, w których zastosowane zabezpieczenia ograniczają nastolatkom, kto może się z nimi kontaktować i jakie treści mogą oglądać. Osoby poniżej 16 roku życia są automatycznie przypisywanego do nowego typu kont i jeśli chcą zmienić zabezpieczenia na mniej rygorystyczne, potrzebuję zgody rodzica.

Co ciekawe, nowość to nie tylko ograniczenia, ale też dostęp do funkcji, która w założeniach ma pomóc w odkrywaniu ciekawych rzeczy na Instagramie. Młodzi użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji stworzonej specjalnie dla nich, która pozwala wybrać, jakie tematy mają być priorytetowo traktowane w przypadku automatycznie dobieranych treści.

Te zabezpieczenia mają zapewnić większą ochronę

Jak podkreśla Instagram, zabezpieczenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby złagodzić największe obawy rodziców, przykładowo: z kim ich nastolatki rozmawiają online, jakie treści widzą i jak spędzają czas. Lista zabezpieczeń przedstawia się następująco:

Konta prywatne – w przypadku kont prywatnych nastolatki muszą zaakceptować nowych obserwujących, a osoby, które ich nie obserwują, nie mogą widzieć ich treści ani wchodzić z nimi w interakcje.

– w przypadku kont prywatnych nastolatki muszą zaakceptować nowych obserwujących, a osoby, które ich nie obserwują, nie mogą widzieć ich treści ani wchodzić z nimi w interakcje. Ograniczenia dotyczące wiadomości – nastolatki zostaną umieszczone w najsurowszych ustawieniach wiadomości, więc mogą otrzymywać wiadomości tylko od osób, które obserwują lub z którymi są już połączone.

– nastolatki zostaną umieszczone w najsurowszych ustawieniach wiadomości, więc mogą otrzymywać wiadomości tylko od osób, które obserwują lub z którymi są już połączone. Ograniczenia dotyczące treści wrażliwych – młodzi użytkownicy mają automatycznie włączone najbardziej restrykcyjne ustawienia kontroli treści wrażliwych. Dotyczy to treści pokazywanych w karcie Eksploruj i sekcji Reels.

– młodzi użytkownicy mają automatycznie włączone najbardziej restrykcyjne ustawienia kontroli treści wrażliwych. Dotyczy to treści pokazywanych w karcie Eksploruj i sekcji Reels. Ograniczone interakcje – młode osoby mogą być oznaczane lub wspominane tylko przez osoby, które obserwują. Automatycznie włączana jest również najbardziej restrykcyjna wersja funkcji antyprzemocowej i funkcja Ukryte słowa. Dzięki temu obraźliwe słowa i frazy będą filtrowane z komentarzy i próśb o wiadomości prywatne.

– młode osoby mogą być oznaczane lub wspominane tylko przez osoby, które obserwują. Automatycznie włączana jest również najbardziej restrykcyjna wersja funkcji antyprzemocowej i funkcja Ukryte słowa. Dzięki temu obraźliwe słowa i frazy będą filtrowane z komentarzy i próśb o wiadomości prywatne. Przypomnienia o limicie czasowym – nastolatki będą otrzymywać powiadomienia informujące o konieczności zakończenia korzystania z aplikacji po 60 minutach każdego dnia.

– nastolatki będą otrzymywać powiadomienia informujące o konieczności zakończenia korzystania z aplikacji po 60 minutach każdego dnia. Włączony tryb uśpienia – tryb uśpienia będzie włączany między 22:00 a 7:00, co spowoduje wyciszenie powiadomień na noc.

Instagram chwali się też funkcjami, które przeznaczone są dla rodziców. Teraz rodzic będzie mógł sprawdzić, z kim nastolatek pisał w ciągu ostatnich 7 dni, aczkolwiek sama treść wiadomości nie będzie widoczna. Dodatkowo rodzice mogą decydować, ile czasu ich dziecko spędza na Instagramie każdego dnia. Możliwe jest również zablokowanie korzystania z Instagrama w wybranych godzinach, a także podejrzenie tematów, które przeglądał nastolatek.

Nowa konta dla nastolatków początkowo zostaną wprowadzone w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii, a pod koniec tego roku mają zadebiutować w Unii Europejskiej. W planach jest jeszcze funkcja, która w założeniach ma wykrywać, że nastolatek skłamał w kwestii wieku, podając się za osobę dorosłą. W przypadku tego rozwiązania musimy jednak jeszcze trochę poczekać na debiut.