Nothing Phone (4b) oficjalnie. Niedrogi smartfon z niezłą specyfikacją

Dziś oficjalnie zaprezentowany został nowy smartfon Nothing Phone (4b). To niedrogi smartfon, który oferuje niezłą specyfikację techniczną.

Specyfikacja Nothing Phone (4b)

Nowy smartfon Nothing Phone (4b) wyposażony jest w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości Full HD+ 2344×1080 pikseli, co przekłada się na bardzo dobre 381 ppi. Ekran odświeża też obraz z częstotliwością do 120 Hz oraz osiąga jasność do 2000 nitów (szczytowa; na zewnątrz do 1200 nitów; typowa 600 nitów). Przód pokrywa szkło Dragontrail Pro Glass.

Na froncie smartfon Nothing Phone (4b) ma też 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4 i kątem widzenia 81,8°. Na tyle umieszczono zaś dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS i EIS oraz ultraszerokokątny z f/2.2 o kącie widzenia 119,5°. Na pleckach jest również Glyph Bar, składający się z czterech białych diod.

Nothing Phone (4b) | źródło: Nothing

Sercem urządzenia został procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 2,3 GHz (4 nm TSMC). Do tego jest 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. W Indiach, wyłącznie, dostępna będzie jeszcze wersja 8/256 GB z akumulatorem o pojemności 6000 mAh. W innych krajach, w tym w Polsce, smartfon Nothing Phone (4b) ma baterię 5200 mAh. Maksymalna obsługiwana moc ładowania wynosi 33 W, a do tego jest wsparcie dla zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 7,5 W.

Ponadto smartfon Nothing Phone (4b) oferuje ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, dual SIM (eSIM tylko w Japonii), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC (wersja indyjska nie) i odporność klasy IP64. Całość ma wymiary 164,4×78,2×8,6 mm i waży 210 gramów.

Nothing Phone (4b) | źródło: Nothing

Smartfon Nothing Phone (4b) pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Nothing OS 4.1. Producent obiecuje mu aktualizacje Androida przez 3 lata i zabezpieczeń przez 6 lat.

Nothing Phone (4b) – cena w Polsce

Nowy smartfon Nothing Phone (4b) jest już dostępny w Polsce – w jednej konfiguracji 8/128 GB i trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej – za 1449 złotych. Zobacz też inne, polecane smartfony do 1500 złotych – w tym Nothing Phone (3a).

Dziś w Polsce zadebiutował nie tylko smartfon Nothing Phone (4b), ale też słuchawki Nothing Ear (3a) – recenzja ich jest już na Tabletowo.pl.