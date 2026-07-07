Mobilne patrole zrobią porządek z hulajnogami w Warszawie i nie tylko

Lime, jedna z firm, świadcząca usługę wypożyczania hulajnóg na minuty w Polsce, ogłosiła, że uruchomiła mobilne patrole w Warszawie, które będą odpowiedzialne za robienie porządku z hulajnogami. W przyszłości pojawią się również w innych miastach.

Mobilne patrole Lime zrobią porządek z hulajnogami w Warszawie i nie tylko

Kiedy tylko zrobi się ciepło, hulajnoga staje się bardzo popularnym środkiem transportu. Nie wszystkie osoby posiadają taki pojazd na własność, dlatego usługa wypożyczania hulajnóg cieszy się bardzo dużą popularnością.

Nie wszyscy jednak obchodzą się z nimi w należyty sposób, dlatego Lime zdecydował się uruchomić mobilne patrole – początkowo w Warszawie. W przyszłości mają one pojawić się jednak również w innych miastach, gdzie można wypożyczyć hulajnogi od tej firmy. Aktualnie na liście znajdują się:

Hel,

Kołobrzeg,

Kraków,

Legionowo,

Łeba,

Łódź,

Mielno,

Piaseczno,

Poznań,

Pruszków,

Trójmiasto,

Wrocław,

Zamość.

Termin rozpoczęcia tego projektu został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ właśnie w wakacje przypada szczyt popularności tych jednośladów. Mobilne patrole Lime będą odpowiedzialne za dbanie o porządek, ustawianie hulajnóg oraz przestawianie źle zaparkowanych pojazdów, a także monitorowanie ich stanu technicznego – również po wakacjach.

Równocześnie Lime zaznacza, że zauważono znaczną poprawę w prawidłowym korzystaniu z hulajnóg, co ma być efektem działań edukacyjnych, realizowanych w każdym sezonie. Mobilne patrole mają sprawić, aby incydentalne przypadki nie wpływały negatywnie na obraz całej społeczności.

W przypadku problemów można skontaktować się z infolinią Lime pod numerem 32 224 71 22.

To kolejny krok w kierunku zrobienia należytego porządku z hulajnogami w Warszawie

W maju 2026 roku prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, poinformował o podpisaniu porozumienia z operatorami hulajnóg na wynajem. Zakłada ono uniemożliwienie poruszania się tymi pojazdami w wybranych strefach w stolicy Polski (m.in. po Starówce, Ogrodzie Krasińskich i Łazienkach Królewskich), a także ograniczenie prędkości do 12 km/h w wyznaczonych miejscach, na przykład na Placu Centralnym.

Porozumienie zobowiązuje również operatorów do robienia porządku z porzuconymi hulajnogami – w przypadku braku reakcji na zgłoszenie Warszawa może nałożyć karę. Mobilne patrole Lime niewątpliwie są zatem sposobem na wywiązanie się ze zobowiązań.

Przy okazji warto przypomnieć, iż pojawił się pomysł, aby osoby poruszające się na hulajnogach musiały posiadać polisę OC, a także były zobowiązane do rejestracji pojazdu. Należy również pamiętać, że maksymalna dopuszczana prędkość poruszania się na hulajnodze to 20 km/h. Zabroniona jest też jazda w więcej osób na jednym pojeździe oraz przewóz na nim zwierząt czy ładunku.