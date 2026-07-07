Nowy smartfon z monstrualną baterią. Nie jest cegłą

Do oferty jednego z największych producentów dołączył kolejny smartfon z akumulatorem o bardzo dużej pojemności. Mimo to nie jest „cegłą”, choć lekki jak piórko też nie jest.

Nowy smartfon Vivo Y500 może pochwalić się akumulatorem o bardzo dużej pojemności

Zanim przejdziemy do omawiania tej nowości, trzeba doprecyzować, że to nie ten sam model, co smartfon Vivo Y500, który zadebiutował w Chinach we wrześniu 2025 roku. Pomimo identycznej nazwy nie są to bracia bliźniacy.

Nowy smartfon Vivo Y500 został wprowadzony do Nepalu i Pakistanu, i w przeciwieństwie do starszej „igrek-pięćsetki”, nie obsługuje sieci 5G, jako że został wyposażony w procesor Unisoc T7300 (6 nm). Producent sparował go z 8 GB RAM LPDDR4X, a pamięci wbudowanej jest 128 lub 256 GB, w zależności od wersji. Nie da jej się rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Vivo Y500 (źródło: Vivo)

Wprowadzony w lipcu 2026 roku na rynek smartfon Vivo Y500 ma jednak przyciągać uwagę przede wszystkim za sprawą akumulatora o bardzo dużej pojemności, bo aż 8100 mAh. Na szczęście producent nie potraktował po macoszemu kwestii ładowania – obsługiwane jest ładowanie przewodowe o mocy 44 W, więc uzupełnianie zapasu energii w baterii powinno przebiegać sprawnie.

Mocną stroną tego modelu jest również wyświetlacz, ponieważ zastosowano w nim ekran AMOLED Q10+ o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 2800×1260 pikseli (449 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność do 5000 nitów (lokalnie). Zintegrowano z nim też optyczny czytnik linii papilarnych.

Na przodzie smartfon Vivo Y500 ma również aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.0, natomiast na tyle umieszczono dwa aparaty: 50 Mpix (f/1.8) i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości. Nie zabrakło także głośników stereo.

Urządzenie pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6, ma wymiary 163,73×76,18×8,4-8,52 mm (w zależności od wersji kolorystycznej – biała jest grubsza), waży 215,72 grama i cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69.

Ile kosztuje smartfon Vivo Y500 (4G)?

Najnowszy smartfon Vivo Y500 będzie sprzedawany w Nepalu w dwóch wersjach: 8/128 GB za 54999 rupii (równowartość około 1360 złotych) i 8/256 GB za 61999 rupii (~1530 złotych).

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że ten smartfon Vivo trafi do sprzedaży w Polsce.