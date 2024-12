Smartfony Nothing w 2025 roku zrobią duży krok naprzód? Na to wygląda

W sieci pojawiło się sporo informacji na temat nadchodzących smartfonów ze stajni Nothing. Urządzenia te mogą okazać się naprawdę intrygujące – być może nawet bardziej niż te obecne. Zapowiada się kilka dużych zmian – w obszarze procesorów, aparatów i… nie tylko.

Jakie będą kolejne smartfony Nothing? Pierwsze informacje odkryte w kodzie

Redakcja Android Authority zdołała wyłuskać informacje z kodu najnowszych kompilacji Nothing OS 3.0. Pojawiają się tam wzmianki na temat trzech urządzeń o nazwach kodowych asteroids, asteroids_plus oraz galaga. Najprawdopodobniej są to, odpowiednio, Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Plus oraz CMF Phone 2.

Analiza kodu wykazała, że dwa pierwsze z podanych modeli zostaną wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, co oznaczałoby powrót do amerykańskiej technologii, bo modele z serii Nothing Phone poprzedniej generacji bazowały na układach SoC firmy MediaTek. Pozostanie przy nich natomiast CMF Phone 2.

Nothing Phone (3a) i (3a) Plus będą mieć teleobiektywy?

Kolejna ciekawa informacja dotyczy aparatów. Do tej pory smartfony z serii Nothing Phone miały po dwa oczka: podstawowe i ultraszerokie. Tymczasem nowe urządzenia mogą wreszcie zaoferować użytkownikom zoom optyczny.

Konkretnie Nothing Phone (3a) ma zostać wyposażony w zwykły teleobiektyw, a Nothing Phone (3a) Plus zrobić kolejny krok do przodu i zaoferować teleobiektyw peryskopowy. Mogłoby to pomóc producentowi w umocnieniu pozycji na rynku.

W kompilacjach udało się także odnaleźć wzmiankę na temat tego, że nowe smartfony z serii Nothing Phone będą obsługiwać wirtualne karty SIM (eSIM). Tego samego raczej nie będzie można powiedzieć o CMF Phone 2.

Kiedy premiera nowych smartfonów Nothing?

Kolejna premiera sprzętowa grupy Nothing jest zaplanowana na kwiecień 2025 roku, co zostało oficjalnie potwierdzone. Wtedy powinniśmy poznać co najmniej jeden nowy model i prawdopodobnie będzie to właśnie albo Nothing Phone (3a), albo CMF Phone 2. Stawiałbym raczej na ten pierwszy, bo będzie to dokładnie rok od premiery poprzednika – modelu Nothing Phone (2a).