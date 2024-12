Nothing OS 3.0 wypuszczony. Kiedy trafi na Twój smartfon?

Ruszyło oficjalne udostępnianie Nothing OS 3.0. Aktualizacja zaczyna docierać na pierwsze smartfony, a na kolejnych pojawi się już niebawem. Producent podzielił się szczegółami na ten temat, chwaląc się równocześnie wprowadzonymi zmianami i nowinkami.

Premiera Nothing OS 3.0 – nowości i zmiany

Nothing OS 3.0 został wybudowany na solidnych fundamentach wylanych przez system Android 15. Projektując go, producent postanowił zachować charakterystyczny styl wizualny, choć miejscami został on stonowany. Na tym nie koniec, bo pojawiły się też oczywiście nowości.

Jedną z najważniejszych nowinek jest (teraz już) natywna aplikacja Nothing Gallery służąca do przeglądania zdjęć i filmów. Cechuje ją prosty i przejrzysty interfejs, a równocześnie zapewnia dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki i rozmaitych narzędzi do edycji, na czele z filtrami i znacznikami.

Nothing Gallery (screeny: Google Play)

Oczywiście pojedyncza aplikacja nie wyczerpuje tematu. Nothing OS 3.0 to także:

nowy, w pełni konfigurowalny ekran blokady ze sporą przestrzenią do wykorzystania,

ze sporą przestrzenią do wykorzystania, współdzielone widżety na tymże ekranie blokady, jak i na ekranie głównym,

nowe widżety produktywności, na czele z efektownym odmierzaczem czasu,

„inteligentna szuflada” aplikacji , sugerująca programy przydatne w danej chwili i umożliwiająca automatyczne przypisywanie ich do folderów,

, sugerująca programy przydatne w danej chwili i umożliwiająca automatyczne przypisywanie ich do folderów, poprawki w obrębie panelu szybkich ustawień, zapewniające przede wszystkim większą podatność na personalizację,

zaktualizowana typografia (z ograniczonym występowaniem charakterystycznego fontu N-Dot),

(z ograniczonym występowaniem charakterystycznego fontu N-Dot), rozmaite inne ulepszenia wizualne i wydajnościowe.

Producent przygotował przyjemne dla oka podsumowanie nowości w postaci krótkiego, niespełna dwuminutowego materiału wideo. Możesz go zobaczyć poniżej:

Kiedy Nothing OS 3.0 trafi na Twój smartfon?

Udostępnianie nakładki Nothing OS 3.0 już się rozpoczęło i jeszcze przed końcem 2024 roku powinna dotrzeć na wszystkie egzemplarze smartfonów Nothing Phone (2) oraz Nothing Phone (2a).

Druga fala aktualizacja została zaplanowana na początek 2025 roku – wówczas trafi do modeli Nothing Phone (1) oraz Nothing Phone (2a) Plus, jak również do niedrogiego smartfona CMF Phone 1.

Dostępność Nothing OS 3.0 dla swojego urządzenia możesz sprawdzić w Ustawieniach, w sekcji aktualizacji systemu.