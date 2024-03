Premiera Nothing Phone (2a). Kosztuje tyle co „nic”

Produkty Nothing można kochać albo nienawidzić. Jeżeli dotychczas nie byliście przekonani, czy to marka skierowana do Was, być może to Phone (2a) zmieni to podejście.

Jasna strona mocy

W ramach rozgrzewki przed najważniejszymi cechami Nothing Phone (2a) warto powiedzieć coś o zastosowanym ekranie. Smartfon wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Panel oferuje adaptacyjne odświeżanie w zakresie 30-120 Hz, maksymalną jasność 1300 nitów, próbkowanie dotyku 240 Hz, przyciemnianie PWM o wartości 2160 Hz i 100% pokrycie palety barw DCI-P3. Całość od zarysowań i stłuczenia chroni szkło Gorilla Glass 5.

Tym razem firma założona przez Carla Peia nie zadowoliła się dostępnymi na rynku rozwiązaniami z zakresu układów mobilnych i wspólnie z MediaTekiem opracowała spersonalizowany chipset Dimensity 7200 Pro, który ma oferować lepsze wyniki w testach niż Snapdragon 7s Gen 2 czy Snapdragon 782G. W zależności od wybranej wersji, możemy zdecydować się na 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane lub 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Aby urządzenie zachowało akceptowalne temperatury pod obciążeniem pojawiła się komora parowa o powierzchni 3200 mm2 i powierzchnia chłodząca o wielkości 12000 mm2 oparta na 0,11 mm warstwie grafenu.

Nothing Phone (2a) (Źródło: producent)

Jakość, nie ilość

Po raz kolejny Nothing chce przekonać wszystkich, że do szczęścia potrzebne nam są tylko dwa obiektywy z tyłu i jeden z przodu. Zaczynając od tego ostatniego – przednia kamerka pozwala robić zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 32 Mpix oraz nagrywać wideo w formacie 1080p i 60 kl./s. Wartość przysłony wynosi f/2.2, a rozmiar matrycy to 1/2.74″

Nothing Phone (2a) (Źródło: producent)

Tył należy natomiast do duetu „aparat szerokokątny plus ultraszerokokątny”. Podobieństwa kończą się na sensorach o rozdzielczości 50 Mpix. Główne oczko otrzymało przysłonę f/1.88, matrycę o rozmiarze 1/1.56″, OIS oraz EIS z autofocusem. Ultraszeroki kąt charakteryzuje przysłona f/2.2, matryca 1/2.76″ i 114-stopniowe pole widzenia.

Użytkownik może nagrywać materiały maksymalnie w 4K i 30 kl./s., 1080p i 60 fps-ach lub uruchomić tryb slow-mo w 1080p i 120 kl./s. Pod nazwą TrueLens Engine kryje się natomiast zestaw przydatnych funkcji do robienia zdjęć, tj. Ultra XDR, Motion Capture, Night Mode, Portrait Optimiser i Action Mode.

Nothing Phone (2a) (Źródło: producent)

Światełka muszą być

Na pokładzie Phone (2a) nie mogło zabraknąć nakładki Nothing OS w wersji 2.5, bazującej na Androidzie 14 połączonej z interfejsem Glyph. Ten prezentuje się nieco skromniej niż w Phone (1) czy Phone (2), ale wcale nie oferuje mniej od starszych braci. Trzy taśmy LED mogą posłużyć m.in. jako:

odliczanie samowyzwalacza lub delikatne doświetlanie obiektów podczas robienia zdjęć,

stroboskopy migające w rytm muzyki,

wskaźnik powiadomień lub rozmowy przychodzącej z opcją personalizacji w zależności od kontaktu,

odliczanie minutnika,

wskaźnik poziomu głośności.

Co się tyczy długości wsparcia, Nothing obiecuje 3 duże aktualizacje Androida oraz 4 lata wdrażania poprawek bezpieczeństwa.

Oprócz tego Nothing Phone (2a) oferuje także dwuzakresowy moduł 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran oraz głośniki stereo. Specyfikację smartfona zamyka akumulator o pojemności 5000 mAh o maksymalnej mocy ładowania 45 W.

Smartfon mierzy 161,74 x 76,32 x 8,55 milimetrów, waży 190 gramów i jest dostępny w trzech kolorach – czarnym, mlecznym oraz białym. Dodatkowo konstrukcja jest odporna na pył i wodę na poziomie certyfikatu IP54.

Nothing chwali się, że jest to najbardziej ekologiczny smartfon firmy. Przy jego produkcji wykorzystano m.in. materiały pozostałe po produkcji słuchawek Ear (2), a aluminium, cyna i miedź zastosowana kolejno w ramie środkowej, płytkach drukowanych i na płycie głównej pochodzi w całości z recyklingu.

Nothing Phone (2a) – kosztuje tyle co „nic”?

Konfiguracja Nothing Phone (2a) ogranicza się do dwóch opcji: 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane lub 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Za pierwszą wersję przyjdzie nam zapłacić 1449 złotych, natomiast mocniejszy wariant to już wydatek rzędu 1679 złotych i tylko w takiej konfiguracji kupimy urządzenie z białą obudową. Jest to zatem pierwszy smartfon w historii firmy wyceniony na start poniżej 2000 złotych.

Czy niska cena i zachowanie wszystkich cech szczególnych dla marki sprawi, że Nothing Phone (2a) odniesie sukces sprzedażowy? Z pewnością konkurencja w segmencie 1500-1700 złotych będzie zaciekła, ale smartfon ma kilka mocnych stron, które z pewnością przekonają wiele osób do zakupu.