Gdzie jest Twój pociąg? Teraz (znów) możesz to łatwo sprawdzić

Jedną z najfajniejszych funkcji aplikacji Portal Pasażera była możliwość obserwowania pociągów na mapie w czasie rzeczywistym. Niestety, jakiś czas temu przestała działać. Okazuje się, że w tle postępowały intensywne prace nad jej ulepszeniem i przywróceniem. Tuż przed Świętami udało się je zakończyć.

Gdzie jest pociąg? Sprawdź w aplikacji Portal Pasażera – już można

Spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK SA) poinformowała o przywróceniu funkcji mapy w aplikacji Portal Pasażera. W ręce użytkowników oddano konkretnie dwa tryby: Trasa na mapie (z podglądem trasy pociągu, wraz z oznaczonymi opóźnieniami i ewentualnymi odcinkami z komunikacją zastępczą) oraz Pociągi na mapie (ze śledzeniem wybranych pociągów w czasie rzeczywistym – poprzez GPS).

Równocześnie PLK zastrzega, że ten drugi tryb może nie być dostępny w niektórych lokalizacjach, ze względu na dostępność sygnału GPS na niewielkiej liczbie pojazdów. Niestety, nie wiadomo, jak konkretnie przedstawiają się statystyki w tym zakresie – PKP tego nie podaje.

Po co i jak sprawdzić, gdzie aktualnie jest pociąg na mapie?

Dzięki tej funkcji można w każdej chwili zerknąć na to, gdzie konkretnie znajduje się pociąg, na który czekamy. To może być znacznie bardziej wartościowa informacja niż ta, z jakim opóźnieniem odjechał on z poprzedniej stacji – szczególnie dla osób, które są z PKP za pan brat.

Aby skorzystać z takiego podglądu należy przejść do szczegółów połączenia w aplikacji Portal Pasażera, a następnie przełączyć się z karty Trasa do Mapa. Jeśli zaś interesuje nas podgląd na żywo, bazujący na odczytach GPS, odpowiedni przełącznik znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Pociąg na mapie w aplikacji Portal Pasażera (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Poza przywróceniem tych funkcji, w ramach prac nad aplikacją udało się też ponoć poprawić jej wydajność, stabilność i niezawodność. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak się stało, bo moje doświadczenia z tą aplikacją są mieszane. Do jej ogólnego kształtu nie mam większych zastrzeżeń, ale rzeczywiście zdarzały się sytuacje, w których z tą stabilnością i wydajnością bywało nie najlepiej.