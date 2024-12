Gustowny pancerniak z kamerą noktowizyjną. Oto Ulefone Armor X31 Pro

Ulefone Armor X31 Pro to najnowszy smartfon pancerny w tej rodzinie. Może pochwalić się przyciągającą wzrok obudową, która wiele wytrzyma i całkiem przyzwoitym wnętrzem. Spójrzmy na to, co oferuje i ile kosztuje.

Ulefone Armor X31 Pro to smartfon pancerny

Jak na pancerny smartfon przystało Ulefone Armor X31 Pro ma konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać więcej niż obudowy urządzeń, jakie większość z nas ma w swoich kieszeniach. Producent deklaruje odporność na uderzenia i upadki z wysokości do 2 metrów oraz pyło- i wodoszczelność w najwyższych klasach: IP68 i IP69K.

Co ma w środku? Za dostarczanie mocy obliczeniowej odpowiada przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 6300 sparowany z 8 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownik dostaje 256 GB, a gdyby było tego za mało, może skorzystać z karty microSD. Wśród bebechów znajduje się również akumulator o pojemności 6050 mAh i tylko szkoda, że obsługuje ładowanie z mocą jedynie 18 W.

Ulefone Armor X31 Pro (fot. Ulefone)

Jaki jest z przodu, a co ma z tyłu?

Na froncie smartfon Ulefone Armor X31 Pro ma 6,56-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 800 nitów. Dla dodatkowej ochrony panel pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5, a cennym dodatkiem jest tryb obsługi w rękawiczkach. Kawałek tafli zabiera dla siebie aparat o rozdzielczości 16 Mpix.

Ulefone Armor X31 Pro (fot. Ulefone)

Skoro jesteśmy już przy aparatach, zerknijmy na tył. Tam odnajdujemy trzy oczka: główne z sensorem Sony IMX682 o rozdzielczości 64 Mpix, wspomagający czujnik OmniVision OV02B10 o rozdzielczości 2 Mpix do zdjęć makro oraz specjalną kamerę noktowizyjną Sony IMX550 o rozdzielczości 25 Mpix. Ta ostatnia powinna przełożyć się na niezłe możliwości fotograficzne po zmroku.

Aparatom towarzyszy latarka o jasności 120 lumenów, a dopełnieniem specyfikacji są: moduły 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC, skaner linii papilarnych, dodatkowy przycisk funkcyjny na lewej krawędzi oraz system Android 14.

Ulefone Armor X31 Pro (fot. Ulefone)

Cena Ulefone Armor X31 Pro jest już znana

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży, a start jego wysyłki został zaplanowany na początek stycznia 2025 roku. Cena widniejąca na platformie AliExpress wynosi ~2120 złotych.