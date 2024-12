Dysk Google z nowością, która powinna spodobać się wielu użytkownikom

Dysk Google to świetna usługa, w której przykładowo możemy trzymać pliki wideo. To właśnie tego typu multimediów dotyczy nowa funkcja.

Szybciej odtworzysz przesłany film

Przyznam się Wam, że jako użytkownik sprzętu Apple (powoli przesiadający się z iPhone’a na Pixela, ale to temat inną dyskusję) nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez Dysku Google. Owszem nie brakuje konkurencyjnych usług, ale to właśnie Dysk Google jest dla mnie najwygodniejszym rozwiązaniem. Dotyczy to zarówno trzymania prywatnych plików, jak i danych, które udostępniam znajomym.

Jeśli miałbym wybrać najlepszy schowek w chmurze, to subiektywnie wskazałbym właśnie omawiana usługę. Podejrzewam, że nie byłbym w tym sam. W związku z tym, a także biorąc pod uwagę liczbę wszystkich użytkowników usługi, myślę, że wielu z Was zainteresuje najnowsza zmiana ogłoszona przez firmę z Mountain View.

Google w nowym wpisie opublikowanym na blogu Workspace informuje, że funkcja natychmiastowego odtwarzania wideo jest teraz dostępna, gdy z Dysku Google korzystamy z poziomu przeglądarki internetowej. Oznacza to, że czas oczekiwania między przesłaniem a możliwością odtworzenia został wyeliminowany. Nie musimy po prostu czekać na przetworzenie wideo.

Nowość wprowadzana jest stopniowo

Docelowo nowa funkcja ma pojawić się na wszystkich kontach Workspace, Workspace Individual i w przypadku użytkowników zwykłych kont Google. Ci ostatni muszą jednak uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bowiem oni mają otrzymać szeroki dostęp w styczniu 2025 roku.

Jeśli chodzi o pozostałe osoby, które korzystają z kont Workspace, omawiane rozwiązanie jest właśnie wdrażane. Niektórzy już mogą korzystać, u innych nowość powinna pojawić się w najbliższych dniach. Warto więc uruchomić Dysk Google i sprawdzić, czy zmiana jest już widoczna, jeśli bardzo zależy nam na jej dostępności i nie możemy się już doczekać.

We wspomnianym wpisie na blogu, który skupia się głównie wokół usługi Dysk Google, firma wspomina też o zmianie dotyczącej Google Groups. Otóż nowe skróty klawiaturowe w pełni zastąpią te dotychczasowe na początku 2025 roku.