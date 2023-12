Budżetowy smartfon Nothing będzie wyglądać jak emotikona

Jeżeli stęskniliście się za nietypowo wyglądającymi smartfonami, premiery firmy Nothing z pewnością przykuły Waszą uwagę. W przypadku nadchodzącego modelu Phone (2a) wygląda na to, że producent chce pójść w ciekawym kierunku.

Jak u Wujka Google

Jeżeli umknęły Wam pierwsze informacje o nowym produkcie Nothing, nie martwcie się. Aż tak dużo szczegółów nie poznaliśmy. Jedyne, co zobaczyliśmy, to mocno rozmazana grafika oraz sugestia, że smartfon otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED oraz koliste wcięcie na aparat z przodu. Padła też nazwa Nothing Phone (2a), kojarząca się nieco z polityką Google i jej rozdziałem na zwykłe Pixele oraz budżetowe modele z małym „a” za cyfrą.

Nothing Phone 2 z unikalnym podświetleniem Glyph (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Teraz dwóch informatorów korzystających z portalu X (dawn. Twitter) podało nieco więcej informacji dotyczących Nothing Phone (2a). Trafiły się nawet zdjęcia i wideo przedpremierowe, które mocno podzieliły komentujących. Dlaczego?

Nothing Phone 2a – emotka czy świnka?

Pierwszy z zakulisowymi wieściami wyskoczył Dylan Roussel. Przekazał on, że Phone (2a) będzie pierwszym smartfonem firmy wyposażonym w układ mobilny MediaTeka. Wybrano model Dimensity 7200, który często montowany był w trakcie mijającego, 2023 roku w urządzeniach ze średniej półki pokroju vivo T2 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (wariant Dimensity 7200-Ultra) czy iQOO Z7 Pro. Pojawiła się też informacja o 3-częściowym podświetleniu Glyph oraz wyglądzie zupełnie innym, niż na grafice z końca listopada 2023 roku.

Źródło: Dylan Roussel (Twitter/X)

Tak, dobrze widzicie na załączonym wideo – Nothing Phone (2a) ma otrzymać aparaty sąsiadujące ze sobą poziomo i umieszczone na środku pleców urządzenia. Trzeba przyznać, że jest to umiejscowienie obiektywów, jakiego od dawna nie widzieliśmy. Ostatnio najpopularniejszy jest lewy górny róg urządzenia lub kombinowanie w kilku osiach pośrodku plecków jak w Huawei Mate 50 Pro czy HONOR Magic 5 Lite. Jedni pomysł skojarzyli z LG G5, inni ze… świniami z Angry Birds. Mnie natomiast skojarzyło się to z emotikoną pozbawioną ust.

Obawy (a może nadzieje) co do urody i specyfikacji potwierdził Yogesh Brar. Z jego wpisu dowiedzieliśmy się, że Nothing Phone (2a) otrzyma ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz zestaw dwóch kamer z sensorami 50 Mpix.

Nothing Phone (2a) w fazie PVT (Źródło: Yogesh Brar | Twitter/X)

Na start Phone (2a) otrzyma Nothing OS w wersji 2.5 oparty na Androidzie 14 i nowy projekt plecków z przeprojektowanym Glyphem, któremu bliżej będzie do sterowania znanego z Phone (2). Przy okazji padł też termin prezentacji – targi MWC 2024 w Barcelonie oraz cena oscylująca w okolicach 400 dolarów (równowartość ~1585 złotych).

Yogesh udostępnił również zdjęcia urządzenia na etapie PVT (Product Validation Test), czyli w trakcie testów, które mają potwierdzić, że taką konstrukcję można zreplikować podczas masowej produkcji. Jest to ostatni krok przed wysłaniem projektu do fabryki, więc można zakładać, że nikt na tym etapie nie przesunie aparatów.

A Wy co myślicie o specyfikacji i pomyśle Nothing na Phone (2a)? Czy w połączeniu z nietypowym podświetleniem projekt się wybroni, czy jednak zawsze będziecie widzieć tam emotkę lub zielonego prosiaka z Angry Birds? Mnie nie pytajcie – mi zawsze podobają się takie „dziwolągi”. :)