Chciałbym, żeby więcej smartfonów było jak ten vivo

Marka vivo ma niezwykłą zdolność tworzenia smartfonów, które idealnie wpisują się w moje preferencje odnośnie urządzeń tego typu. Najnowszy model w ofercie też mnie od razu „kupił”. I Wam również może się spodobać, jeśli tylko nie jesteście negatywnie nastawieni do obustronnie zakrzywionych wyświetlaczy.

Smartfon vivo T2 Pro 5G jest atrakcyjny nie tylko na zewnątrz

Taki design może się podobać lub nie, ale to nie pierwszy podobnie wyglądający smartfon vivo, zatem musi on przemawiać do klientów – w przeciwnym razie producent diametralnie przeprojektowałby wygląd swoich urządzeń. Pożądanej smukłości i opływowości zdecydowanie dodaje mu wspomniany już, obustronnie zakrzywiony ekran, który na dodatek może pochwalić się świetnymi parametrami.

vivo T2 Pro 5G (źródło: vivo)

Bo oprócz tego, że cechuje się przekątną 6,78 cala i rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli (388 ppi), to również współczynnikiem kontrastu 8000000:1 i szczytową jasnością lokalną na poziomie 1300 nitów. Ponadto wyświetlacz zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% palety barw DCI-P3, a wisienką na tym torcie jest imponujący screen-to-body ratio wynoszący 93,3%. Oczywiście nie zabrakło również funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowego czytnika linii papilarnych.

nowy vivo T2 Pro 5G może się też pochwalić aparatem głównym o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.79 i optyczną stabilizacją obrazu. Niestety na jego tle wypada blado drugi aparat na panelu tylnym, gdyż ma on tylko 2 Mpix (f/2.4) i służy do pomiaru głębi. Na przodzie, w okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza, producent umieścił natomiast 16 Mpix aparat (f/2.45).

vivo T2 Pro 5G (źródło: vivo)

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7200 2,8 GHz (4 nm) z modemem 5G, któremu towarzyszy 8 GB RAM LPDDR4X z możliwością rozszerzenia o kolejne 8 GB (tzw. wirtualny RAM) oraz od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 (w zależności od wersji). Ponadto specyfikacja vivo T2 Pro 5G obejmuje m.in. Bluetooth 5.3, dual SIM (2x nano SIM) i USB-C (USB 2.0 ze wsparciem dla USB OTG).

Smartfon fabrycznie ma zainstalowany system operacyjny Android 13 z nakładką Funtouch OS 13. Za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie zaś akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 66 W (do 50% w 22 minuty; po 1600 cyklach ładowania pojemność nie spadnie poniżej 80%). Warto też wspomnieć, że we wnętrzu urządzenia znalazła się komora parowa o powierzchni 30 cm2, która ma pomóc utrzymać temperatury w ryzach. vivo T2 Pro 5G ma wymiary 164,1×74,8×7,36 mm i waży 175-176 gramów (w zależności od wersji).

Cena smartfona vivo T2 Pro 5G

Smartfon będzie dostępny w Indiach w dwóch konfiguracjach pamięciowych – 8/128 GB za 23999 rupii (równowartość ~1250 złotych) i 8/256 GB za 24999 rupii (~1300 złotych). Niestety, jako że vivo oficjalnie wycofało się z Polski, nie ma nadziei, że model ten kupimy również w Polsce. Szkoda…