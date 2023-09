Nowy smartfon vivo ma wszystko, co powinien mieć dobry smartfon

Na rynku nieustannie debiutują nowe smartfony, ale nie każdy oferuje specyfikację, dla której chce się go kupić bez dłuższego zastanowienia. Mimo że nowy iQOO Z7 Pro nie jest flagowcem, to jego właściciele powinni być zadowoleni z tego, co znajduje się na jego pokładzie.

Specyfikacja smartfona vivo iQOO Z7 Pro

Model ten wyposażono w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD 2400×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i natychmiastowego reagowania na dotyk z prędkością nawet 1200 Hz. Ponadto ekran cechuje się współczynnikiem kontrastu 8000000:1, osiąga jasność do 1300 nitów i obsługuje 1,07 mld kolorów. Deklarowany przez producenta współczynnik screen-to-body ratio wynosi 93,3%.

iQOO Z7 Pro (źródło: vivo)

Jednostką centralną w iQOO Z7 Pro jest procesor MediaTek Dimensity 7200 2,8 GHz (4 nm) z modemem 5G, który wspiera 8 GB RAM, a do tego jest możliwość uzyskania dodatkowych 8 GB pamięci operacyjnej kosztem pamięci masowej (funkcja Extended RAM 3.0), której ten model oferuje od 128 do 256 GB, w zależności od konfiguracji. Urządzenie nie obsługuje kart microSD.

Specyfikacja smartfona obejmuje też aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) na przodzie oraz dwa aparaty na tyle: 64 Mpix (f/1.79) z optyczną stabilizacją obrazu + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości, a także Bluetooth 5.3, WiFi 6, port USB-C ze wsparciem dla USB OTG i dual SIM (2x nano SIM).

Smartfon fabrycznie ma wgrany system operacyjny Android 13 z nakładką Funtouch OS 13, a do tego na jego pokładzie znajduje się akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W (do 50% w 22 minuty; po 1600 ładowaniach ma zachować minimum 80% pojemności). Model iQOO Z7 Pro ma wymiary 164,1×74,8×7,36 mm i waży 175 gramów.

Cena vivo iQOO Z7 Pro

Smartfon będzie dostępny w Indiach w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej Graphite Matte i niebieskiej Blue Lagoon oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 8/128 GB za 23999 rupii (równowartość ~1200 złotych) i 8/256 GB za 24999 rupii (~1250 złotych).

iQOO Z7 Pro (źródło: vivo)

Z uwagi na niedawne wycofanie się vivo z polskiego rynku, nie ma widoków na to, aby smartfon iQOO Z7 Pro pojawił się w Polsce (pod taką czy inną nazwą).