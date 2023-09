Nowe kolory w Google Maps. Trudno się do nich przyzwyczaić

Użytkownicy Google Maps zaczynają zgłaszać pojawienie się nowych kolorów zarówno w aplikacji, jak i na komputerach. Jedno jest pewne – do wprowadzonych zmian trzeba będzie się przyzwyczaić.

Mapy Google w nowych barwach

Podejrzewam, że do dotychczasowej kolorystyki w Google Maps już każdy przywykł. Tym bardziej, że przez wiele lat nie widzieliśmy żadnych dużych zmian w tym aspekcie. Teraz firma z Mountain View zdecydowała się jednak odświeżyć wygląd map. Owszem, nie jest to zmiana, która wywraca do góry nogami korzystanie z aplikacji czy wersji desktopowej, ale jak najbardziej jest odczuwalna dla użytkowników.

Stary vs. nowy wygląd (fot. 9to5Google)

Warto na wstępie zaznaczyć, że nowa paleta kolorów wyraźnie różni się od tej poprzedniej. Obszary z wodą, jak jeziora, oceany czy rzeki, mają teraz bardziej błękitny kolor, który przypomina ten zastosowany w Mapach Apple. Zmieniony został też odcień zielonego, który wykorzystywany jest do oznaczania obszarów przyrodniczych, takich jak lasy i parki – w nowej wersji jest bardziej intensywny i ktoś dodał do niego trochę niebieskiej farby. Również obszary pozamiejskie, jak chociażby tereny wiejskie, mają teraz bardziej wyrazisty kolor. Natomiast drogi nie są już oznaczone białym kolorem, ale szarym.

Znacznie mniej nowości widać w przypadku ciemnego motywu, który na pierwszy rzut oka wydaje się być niezmieniony. Możliwe, że zostanie on taki sam lub Google planuje wprowadzić nową paletę kolorów trochę później.

Wróćmy jednak do jasnego motywu, którego dotyczą przedstawione zmiany. Nowe kolory widać również podczas korzystania z nawigacji. Dodatkowo baner umieszczony na górze, na którym wyświetlają się podstawowe informacje o zbliżających się zmianach kierunku jazdy, ma teraz zauważalnie ciemniejszy odcień zielonego.

Nowe kolory w Google Maps już trafiają do użytkowników

Warto pobrać najnowszą wersję aplikacji, ale jej zainstalowanie nie wiąże się od razu z włączeniem nowej palety kolorów. Otóż zmiany aktywowane są po stronie serwera, a więc sporo tutaj zależy od szczęścia – część użytkowników już widzi odświeżone kolory, a inni jeszcze muszą poczekać.

Dodam, że u mnie zmiany pojawiły się już na desktopie, jednak w mobilnej aplikacji Mapy Google wciąż mam poprzednie kolory – sprawdziłem na iPhonie i smartfonie z Androidem.