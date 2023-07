nju mobile odświeża ofertę. Dodaje pakiet z 240 GB i telewizję

Oferta nju mobile nie jest tak często odświeżana jak Orange, ale wcale nie oznacza to, że nic w tej sieci się nie zmienia, bo jak najbardziej tak się dzieje. W ubiegłym roku do jej portfolio dołączono światłowód i taryfę w modelu subskrypcji, a teraz przedstawiono odświeżoną ofertę na abonament.

Nowa oferta nju mobile z telewizją

Od dziś klienci mają do wyboru cztery taryfy na abonament. Najtańsza kosztuje 19 złotych miesięcznie, środkowe 29 i 39 złotych, a najdroższa 49 złotych co miesiąc. Każda z ww. obejmuje nielimitowane rozmowy oraz SMS-y i MMS-y (z wyjątkiem najtańszej – w niej SMS-y i MMS-y są dodatkowo płatne), a także pakiet internetu, który zwiększa się z czasem.

Abonament za 19 złotych Abonament za 29 złotych Abonament za 39 złotych Abonament za 49 złotych Liczba GB na start 3 GB 20 GB 50 GB 80 GB Liczba GB po pół roku 6 GB 40 GB 100 GB 160 GB Liczba GB po roku 7,5 GB 50 GB 125 GB 200 GB Liczba GB po dwóch latach 9 GB 60 GB 150 GB 240 GB Limit GB w roamingu w UE 3 GB 5,57 GB 7,48 GB 9,40 GB

Ponadto w ramach każdego z ww. abonamentów (z wyjątkiem najtańszego za 19 złotych miesięcznie) klient otrzymuje dostęp do pakietu podstawowego telewizji mobilnej, dzięki czemu może oglądać 41 różnych kanałów: TVP1, TVP2, TVS, WP, Zoom TV, Antena TV, Polonia 1, RedTop, Stopklatka, Tele5, 4Fun Kids, Junior Music, Home TV, Red Carpet TV, TV Regio, TVC, 4Fun, 4Fun Dance, Gold TV, Mixtape, Music Box, Nuta TV, Power TV, Stars.TV, France 24 ENG i France 24 FR oraz 15 kanałów lokalnych TVP.

Z niniejszej oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci nju mobile. Co ważne, jeśli Ci ostatni zdecydują się na migrację na nowy abonament za 49 złotych, operator uwzględni ich dotychczasowy stać – jeżeli na przykład są klientami nju mobile od co najmniej dwóch lat, od razu dostaną do dyspozycji 240 GB miesięcznie.

Aktualizacja oferty w modelu subskrypcji

Jak zostało wspomniane, nju mobile ma w swojej ofercie również taryfę w modelu subskrypcji i także ona doczekała się aktualizacji w postaci dodania do niej pakietu podstawowego telewizji mobilnej. Ponadto teraz jej użytkownicy mają do dyspozycji już 5,57 GB w roamingu w Unii Europejskiej (początkowo było to 5,01 GB). W tej ofercie również zwiększa się liczba GB do wykorzystania w kraju – na start jest 20 GB, po pół roku 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB.

Nowa oferta nju mobile (fot. Tabletowo.pl)

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że użytkownicy wszystkich ww. ofert (z wyjątkiem abonamentu za 19 złotych miesięcznie) mogą korzystać z technologii 5G bez dodatkowych opłat.