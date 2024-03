Karta eSIM w końcu trafi nawet na ziemniaka

Proces wdrażania obsługi kart eSIM u operatorów sieci komórkowych działających w Polsce rozciągnął się na lata. Podczas gdy część sieci przyjęło tę technologię dość wcześnie, inne czekały z tym do samego końca. Zupełnie jak nju mobile.

Całe lata wdrożeń eSIM w Polsce

Orange było pionierem powszechnego dostępu do eSIM w Polsce. Oferta subskrypcyjna Flex wprowadziła obsługę niefizycznych kart SIM dość wcześnie – dla iPhone’ów było to już w 2019 roku. Rok później do smartfonów i zegarków Apple dołączyły telefony z Androidem. Od tamtego czasu, co prawda w żółwim tempie, ale jednak, kartami eSIM zaczęli interesować się kolejni operatorzy.

eSIM w nju mobile? Najwyższy czas! (fot. Orange)

Obecnie krajobraz tej technologii w Polsce jest taki, że obsługują ją największe sieci, ale także większość operatorów wirtualnych. Tylko w 2023 roku eSIM wprowadzono w Fonii, Lycamobile, Mobile Vikings, T-Mobile na kartę i Heyah na kartę. Biorąc pod uwagę, że Orange już od 5 (!) lat oferuje wirtualne karty SIM w części oferty, aż dziwne, że aż do początku marca 2024 roku wciąż nie ma takiej opcji dla klientów nju mobile, będącej przecież podmarką Orange. To się powinno wkrótce zmienić.

eSIM już niebawem w nju mobile

Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy sieci Orange w Polsce, przy okazji chwalenia się tempem rozwoju 5G u Pomarańczowych, odpowiedział na słuszne zapytanie jednego z użytkowników serwisu X, które dotyczyło wprowadzenia eSIM w nju mobile.

Wreszcie mogę zapowiedzieć, że już niedługo tak się stanie i #eSIM pojawi się z #nju. Bądźcie czujni 😉 https://t.co/V2PEdeBNIq — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 8, 2024

Wszystko wskazuje więc na to, że już niebawem będzie można skorzystać z eSIM w sieci, którą reklamuje sympatyczny żółty ziemniak. Konkretnych terminów niestety brak.

Co ciekawe, niektórzy już od dłuższego czasu korzystają z eSIM w nju. Jak to możliwe? Cóż, zawsze można oszukać system i najpierw uruchomić eSIM w Orange Flex, a potem… przenieść numer do nju mobile.

Tego typu zagranie wymaga jednak nieco zachodu, więc wcale nie dziwi, że większość z klientów sieci będzie wolała po prostu poczekać na oficjalne wprowadzenie nowego standardu przez operatora. Ciekawe, czy za jednym zamachem obsługa eSIM pojawi się w smartwatchach, czy sieć ograniczy się tylko do smartfonów.