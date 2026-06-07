Nowa szczepionka stworzona przez AI. Według naukowców jest przełomowa

Naukowcy z Cambridge pochwalili się uniwersalną szczepionką. Co ciekawe, powstała ona dzięki pomocy sztucznej inteligencji.

Uniwersalna szczepionka opracowana przez AI

Sztuczna inteligencja to nie tylko wątpliwej jakości treści zalewające w ostatnim czasie media społecznościowe. Wykorzystywana jest ona też w rozwoju nauki, a jej pomoc może w niedalekiej przyszłości zapewnić szybsze powstawanie bardziej skutecznych szczepionek, które mogą okazać się niezwykle przydatne w przypadku ewentualnych pandemii.

Zespół naukowców z University of Cambridge poinformował o nowej technologii uniwersalnej szczepionki, której kluczowy składnik został opracowany przez sztuczną inteligencję i z pomocą symulacji komputerowych. Stworzony „superantygen” ma zapewnić długotrwałą ochronę przed szeroką gamą wirusów i to także w trakcie ich mutacji.

Profesor Jonathan Heeney z Cambridge dodaje, że udało się przekształcić proces tworzenia szczepionek z reaktywnego na przyszłościowy. W założeniach opracowane w ten sposób szczepionki mają stać się sprawną bronią przeciwko przyszłym zagrożeniom wirusowym.

Co więcej, technologia ma zmniejszyć potrzebę częstej reformulacji, co jest problemem obecnie stosowanych szczepionek. Koniec z ciągłym śledzeniem wariantów wirusów krążących wśród ludzi i aktualizowania szczepionek, aby nadrobić zaległości.

Szczepionka AI została już przetestowana

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii przetestowano na ludziach szczepionkę, której składnik został zaprojektowany przy użyciu AI. Badanie, w którym wzięło udział 39 zdrowych ochotników, miało na celu sprawdzenie szczepionki mającej zapewniać ochronę przed wieloma koronawirusami Sarbeco. Chodzi o dużą grupą wirusów występujących w naturze, w tym SARS-CoV-2.

Szczepionka, zgodnie z założeniami, wywołała u uczestników badania odpowiedź immunologiczną i to nie tylko na SARS-CoV-2 i SARS, ale także na pokrewne wirusy, które potencjalnie mogłyby przenieść się ze zwierząt na ludzi i wywołać przyszłe pandemie. Jak podkreślają naukowcy, omawiane badanie dowodzi bezpieczeństwa zupełnie nowego sposobu projektowania szczepionek.

W celu stworzenia szczepionki zespół wykorzystał wszystkie dostępne dane o sekwencjach genetycznych koronawirusów Sarbeco, zarejestrowane na całym świecie. Natomiast przy użyciu uczenia maszynowego udało się zaprojektować „superantygen”, który zawiera cechy wspólne dla całej grupy wirusów.

Na ten moment, ze względu na niedostateczną ilość danych, wymagane są dalsze prace rozwojowe nad szczepionką, zanim będzie ją można wprowadzić do powszechnego użytku. Oznacza to m.in. prowadzenie dalszych testów, także na szerszej i bardziej zróżnicowanej populacji.