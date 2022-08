NIO, chiński producent samochodów, zacznie tworzyć urządzenia mobilne

Niecały miesiąc temu informowaliśmy Was o tym, że Xiomi ma niebawem zaprezentować swój pierwszy samochód elektryczny i tym samym wejść na rynek motoryzacyjny. W tym przypadku sytuacja jest jednak dokładnie odwrotna. Chiński producent samochodów elektrycznych NIO chce rozszerzyć swoją działalność przez dodanie do swojej oferty również urządzeń mobilnych. To nie tylko plany – zapadły już pierwsze oficjalne decyzje.

Reklama

NIO – co to za firma?

To stosunkowo młoda firma – pod koniec 2014 roku założył ją chiński biznesmen William Li. Po dwóch latach od swojego powstania zaprezentowała prototyp sportowego bolidu o napędzie elektrycznym. W 2017 roku powstał duży SUV o nazwie ES8, przeznaczony do masowej produkcji, a wkrótce potem kolejne modele. Obecnie firma ma w ofercie 6 modeli: ES7, ET5, ET7, EC6, ES7, ES6 i określana jest jako chiński konkurent Tesli. Do tego teraz planuje wejście na rynek urządzeń mobilnych.

wnętrze samochodu NIO ES8 (źródło: nio.com)

Pierwszy krok w kierunku rynku urządzeń mobilnych

Właśnie została zarejestrowana nowa firma o nazwie NIO Mobile Technologies Co Ltd, która może pochwalić się kapitałem zakładowym w wysokości 100 mln dolarów. Przedstawicielem nowopowstałego przedsiębiorstwa jest Qin Lihong, który jest również współzałożycielem i prezesem NIO, a jej siedziba znajduje się w mieście Anting, w dzielnicy Jiading w Szanghaju, gdzie mieści się też globalna siedziba NIO.

Zakres działalności nowopowstałej firmy obejmuje sprzedaż produktów elektronicznych, urządzeń mobilnych, urządzeń wearables, sprzętu AI i urządzeń komunikacyjnych, a także rozwój technologii i oprogramowania.

NIO ET5 (źródło nio.com)

Szczegóły dotyczące smartfona od NIO

Firma nie podała jeszcze żadnych oficjalnych informacji dotyczących swoich urządzeń mobilnych. Niedawno dyrektor generalny powiedział jednak, że rzeczywiście planuje opracować własny smartfon i zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Apple wypuszczać nowy model każdego roku.

Dyrektor generalny – William Li, zdradził również, że smartfon, który wprowadzą na rynek (według jego słów) będzie najpiękniejszy i swoim designem ma nawiązywać do samochodów produkowanych przez NIO. Smartfony mają być dostępne w tych samych wersjach kolorystycznych, co nadwozia samochodów elektrycznych, produkowanych przez firmę.

Nieoficjalne informacje mówią o tym, że cena zapowiadanego smartfona ma być nieco niższa niż iPhone’ów, ale według doniesień i tak może wynosić więcej niż 7000 juanów (równowartość ~4700 złotych). Na ten moment nie ma nieoficjalnych doniesień, mówiących choćby o wyglądzie albo specyfikacji modelu, który wedle zapowiedzi ma zadebiutować na rynku już w przyszłym roku. Nie wiadomo również jeszcze, jak mocno smartfony będą zintegrowane z pojazdami elektrycznymi oferowanymi pod tą samą marką.

Doniesienia mówią na razie jedynie o planowanym wypuszczeniu na rynek smartfona, lecz patrząc za zakres działalności firmy, która właśnie została zarejestrowana, można spodziewać się, że nowo powstałe przedsiębiorstwo zdecyduje się w przyszłości na produkcję innych urządzeń mobilnych, na przykład smartwatchy.

W zeszłym roku inny chiński producent samochodów elektrycznych – BYD, wprowadził do sprzedaży swoje pierwsze mobilne urządzenie. Jest to smartwatch, który równocześnie posłuży za kluczyk posiadaczom samochodów marki BYD.