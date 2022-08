Tesla straciła koronę. Została pokonana przez elektrycznego Fiata 500e

Niepozorny, aczkolwiek całkiem uroczy Fiat 500e okazał się częściej wybieranym samochodem na zachodnioeuropejskim rynku niż Tesla Model 3. Warto mieć na uwadze, że to pierwszy raz od 18 miesięcy, gdy firma Elona Muska straciła prowadzenie.

Niektórzy mogą być zaskoczeni

Tesla, mimo iż wielcy gracze rynku motoryzacyjnego wzięli się poważnie za elektryki, wciąż pozostaje jednym z najważniejszych producentów BEV-ów. Auta Elona Muska nadal wzbudzają największe zainteresowanie wśród geeków i to o nich mówi się najgłośniej. Co więcej, to wciąż Tesla dla wielu pozostaje swego rodzaju benchmarkiem dla elektrycznych samochodów.

Warto jednak zwrócić uwagę, że Amerykanie mają coraz silniejszą konkurencję, która wreszcie nauczyła się robić ciekawe auta elektryczne. Ponadto pojawiają się głosy, że Volkswagen, obecnie inwestujący miliardy euro w elektromobilność, w niedalekiej przyszłości będzie największym producentem elektryków na świecie i odbierze koronę firmie Muska.

Zanim jednak będziemy mogli przekonać się, czy faktycznie Volkswagen wskoczy na pierwsze miejsce pod względem globalnej sprzedaży BEV-ów, to mamy inną, równie ciekawą wiadomość. Według Matthiasa Schmidta, analityka rynku samochodów elektrycznych, Fiat 500e był najczęściej rejestrowanym BEV-em w drugim kwartale 2022 roku w Europie Zachodniej. Co ciekawe, Model 3 został wyprzedzony również przez Polestara 2.

Na wyniki złożyło się wiele czynników i na pewno nie było to niskie zainteresowanie Teslą Model 3. Należy bowiem zaznaczyć, że firma Elona Muska musi mierzyć się z niską wydajnością swoich fabryk w Berlinie i Szanghaju, co jak mocno odbija się na dostawach i dostępności aut.

Oczywiście Fiat 500e to naprawdę dobry elektryk, będący ciekawym wyborem do miasta. Nic więc dziwnego, że jest często wybierany przez klientów w Europie Zachodniej.

8 Ocena

Świetnie wyniki w kraju Volkswagena i na lokalnym rynku

Wysoką sprzedaż potwierdził również Fiat. Włosi chwalą się, że elektryczny model 500e prowadził w Niemczech i Włoszech w pierwszym półroczu 2022 roku, a także znalazł się na podium we Francji i Hiszpanii. Ponadto, według według wewnętrznych szacunków, Fiat 500e zajął trzecie miejsce w Europie w całym segmencie samochodów elektrycznych.

Warto wspomnieć, że Fiat w tym roku świętuje 65. rocznicę powstania modelu 500, którego pierwszą generację zaprezentowano w lipcu 1957 roku w Turynie, jako następcę modelu Topolino.