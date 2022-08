Monitor Apple Studio Display za 8 i pół kafla coś zbyt często się psuje

Mogłoby się wydawać, że kupując monitor za prawie 8500 złotych otrzymamy urządzenie idealne. Cóż, Apple Studio Display ponownie sprawia użytkownikom problemy. Tym razem usterka dotyczy dźwięku.

Co może się zepsuć się w drogim monitorze z Cupertino?

W marcu mogliśmy usłyszeć o problemach z kamerą wbudowaną w Apple Studio Display. Co ciekawe, na stronie Apple, przedstawiającej najciekawsze funkcje monitora, to właśnie kamera pojawia się na drugim miejscu, tuż za „hipnotycznym 5K”.

Najnowszy problem, na który skarżą się użytkownicy, powiązany jest z dźwiękiem odtwarzanym przez głośniki. Zgadliście – to właśnie głośniki wymienione są w prezentacji Apple jako trzecie z najciekawszych rozwiązań w monitorze.

Jeśli ten schemat zostanie utrzymany, to opierając się na kolejności funkcji opisywanych na stronie Apple, obawiam się, że kolejny problem będzie już dotyczył ekranu. Obym jednak się mylił, bowiem monitor z tej półki cenowej, stworzony przez znanego producenta, powinien oferować wyższą jakość.

Wizyta w serwisie raczej nie będzie konieczna

Próbę przewidzenia kolejnej usterki w Apple Studio Display mamy już za sobą, więc przejdźmy do głównego tematu. Okazuje się, że użytkownicy monitora z Cupertino mogą napotkać na problemy związane z dźwiękiem – niespodziewane i nagłe ucinanie dźwięku, odtwarzanie z dużą prędkością, zniekształcone audio i nagłe przerywanie odtwarzania.

Z notatki skierowanej do autoryzowanych serwisów, którą udało się przejąć MacRumors, wynika, że Apple zdaje sobie sprawę z występowania opisanych wyżej problemów. Firma Tima Cooka zaleca tutaj odłączenie monitora od zasilania, odłączenie wszelkich akcesoriów lub urządzeń podłączonych do Apple Studio Display, odczekanie 10 sekund, a następnie ponownie podłączenie monitora do zasilania. Po ponownym uruchomieniu problem nie powinien występować.

Warto mieć na uwadze, że nie mamy do czynienia z problemem sprzętowym. Błąd ma bowiem występować w oprogramowaniu, a przyszła aktualizacja ma go wyeliminować. Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.

Tak, Apple Studio Display może otrzymywać aktualizacje. Należy bowiem podkreślić, że monitor działa pod kontrolą zmodyfikowanej wersji systemu iOS. Wspomniana na początku usterka z kamerą również została usunięta za pomocą aktualizacji firmware.