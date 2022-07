Apple zdecydowało się na niespotykany ruch – obniży ceny iPhone’ów i nie tylko na kluczowych rynkach

Z ostatnich, najnowszych informacji wynikało, że Apple nie może narzekać na popyt na swoje smartfony. Tymczasem wygląda na to, że jest zupełnie inaczej. Producent zdecydował się bowiem obniżyć ceny swoich urządzeń na dwóch kluczowych rynkach. Klienci będą mogli zaoszczędzić naprawdę spore kwoty.

Apple obniży ceny iPhone’ów w kraju, gdzie każdego roku sprzedaje się najwięcej smartfonów

Według informacji, przekazywanych przez serwis AppleInsider, w maju 2022 roku gigant z Cupertino zwiększył dostawy swoich smartfonów w Chinach o grubo ponad 100% w porównaniu do kwietnia 2022 roku, podczas gdy w poprzednich latach wzrost dostaw względem poprzedniego miesiąca oscylował wokół ~20%. Z kolei miesiąc wcześniej analityk Samik Chatterjee z JP Morgan zauważył, że w kwietniu 2022 roku wolumen dostaw był o ponad 20% mniejszy niż w poprzednim miesiącu.

Dane te wskazywałyby, że gigant z Cupertino nie może narzekać na popyt na iPhone’y w kraju, w którym rok w rok sprzedaje się najwięcej smartfonów. Tymczasem okazuje się, ze sytuacja nie wygląda tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Jak bowiem przekazuje Bloomberg, Apple ogłosiło w Chinach promocję, w ramach której obniży ceny topowych modeli i powiązanych akcesoriów (w tym także wybranych smartwatchy i słuchawek AirPods) na cztery dni w tym kraju.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

To nietypowa akcja, ponieważ producent raczej utrzymuje ceny na niezmienionym poziomie aż do premiery kolejnej generacji, a tymczasem klienci będą mogli kupić najnowsze modele z serii iPhone 13 Pro taniej o nawet 600 juanów (równowartość ~420 złotych). Ceny smartfonów z tej linii zaczynają się w Chinach od 7999 juanów (równowartość ~5565 złotych). Dla porównania – w Polsce od 5199 złotych. Promocja ma obowiązywać w Chinach od 29 lipca do 1 sierpnia 2022 roku.

Jak zauważa Bloomberg, chińska gospodarka stara się odrodzić po poważnych lockdownach związanych z COVID-19 w biznesowych centrach w Szanghaju i Pekinie, które spowodowały spadek sprzedaży smartfonów wiodących, chińskich marek, tj. Xiaomi, vivo i OPPO. Co jednak ciekawe, jak zostało już wspomniane, pomimo niesprzyjających okoliczności Apple poradziło sobie nadzwyczajnie dobrze, co według Bloomberga może oznaczać, że producent ma nadwyżkę iPhone’ów w magazynach i właśnie dlatego zdecydował się na taką niespodziewaną promocję. Nie wiadomo jednak, czy na paletach zalega tak dużo sztuk, jak u Samsunga, w przypadku którego mówi się o nawet 50 mln sztuk smartfonów, zalegających w magazynach.

Klienci będą mogli kupić taniej urządzenia Apple również w ojczyźnie giganta z Cupertino

Producent ogłosił również promocję na swoje urządzenia w Stanach Zjednoczonych. Klienci będą mogli kupić wybrane produkty marki w sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych bez podatku, a ponadto skorzystać z dodatkowych promocji, dzięki którym zaoszczędzą jeszcze więcej.

Oferta będzie dostępna dla mieszkańców wybranych stanów w określonych terminach:

Florydy od 25 lipca do 7 sierpnia 2022 roku,

Tennessee od 29 do 31 lipca 2022 roku,

Missouri, Nowego Meksyku, Południowej Karoliny i Wirginii od 5 do 7 sierpnia 2022 roku,

Wirginii Zachodniej od 5 do 8 sierpnia 2022 roku,

Arkansas od 6 do 7 sierpnia 2022 roku,

Massachusetts od 13 do 14 sierpnia 2022 roku.

źródło: Apple

Trzeba bowiem zauważyć, że w różnych stanach obowiązują różne stawki podatku. Ceny, podane na stronie producenta, nie uwzględniają go – podatek (tzw. Sales tax) jest doliczany na późniejszym etapie składania zamówienia lub przy kasie w sklepie stacjonarnym. Tam, gdzie jest on najwyższy, klienci zaoszczędzą zatem najwięcej.

Naiwnością byłoby spodziewanie się podobnych akcji promocyjnych w Polsce, lecz warto przypomnieć, że w sklepie Apple trwa promocja „Witaj, szkoło!”, w ramach której klienci z Polski mogą skorzystać ze zniżek dla edukacji na Maca lub iPada oraz 20% zniżki na plan ochronny, a do tego otrzymać kartę upominkową o wartości nawet 600 złotych.