Elektryczny samochód Xiaomi ma zostać pokazany już niebawem

Projekt pierwszego, w pełni elektrycznego samochodu Xiaomi zbliża się do końca. Według najnowszych informacji, prace są już na zaawansowanym etapie.

Przybędzie wielu nowych graczy

Elektryczna rewolucja w motoryzacji, która właśnie się rozpoczęła, przyniesie naprawdę duże zmiany na rynku motoryzacji. Ponadto swoich sił spróbują zupełnie nowi gracze, którzy dopiero niedawno powstali lub wcześniej niekoniecznie działali w branży samochodów.

Najwidoczniej sporo firm chce powtórzyć sukces Tesli, która na wybranych rynkach sprzedaje więcej samochodów niż nawet BMW czy Mercedes. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć m.in. o elektrycznych autach Rivian, Apple Car, polskim elektryku, a także aucie tworzonym przez Xiaomi.

Chińczycy, znani głównie ze swoich smartfonów czy opasek fitness, planują wprowadzić własnego elektryka w 2024 roku. Pozostało więc niewiele czasu i możliwe, że już niebawem zobaczymy oficjalną zapowiedź tego wyczekiwanego samochodu.

Prototyp zostanie pokazany w przyszłym miesiącu

Jak wynika z najnowszego raportu, Lei Jun, założyciel Xiaomi, przedstawi wewnętrznie w firmie prototyp samochodu elektrycznego już w przyszłym miesiącu. Co więcej, pierwsze modele testowe tuż po prezentacji mają wyjechać na publiczne drogi. W planach jest sprawdzenie prototypów m.in. w warunkach zimowych.

Dowiedzieliśmy się również, że Lei Jun jest mocno zaangażowany w całej przedsięwzięcie. Ma on spędzać prawie dwie trzecie swojego czasu siedzibie Xiaomi Auto, monitorując postępy i prowadzone pracy. Niewykluczone więc, że projekt ma naprawdę wysoki priorytet w firmie.

Prototyp, zapowiadający wygląd i możliwości elektryka Xiaomi, będzie zaprojektowany przez HVST Automobile Design, firmę która wcześniej pracowała już nad koncepcyjnym modelem WM Motor Maven.

Warto jeszcze wspomnieć, że Xiaomi planuje w najbliższym czasie zatrudnić dyrektora ds. marketingu, którego zadaniem będzie wypromowanie elektrycznego auta. Niektórzy sugerują, że cała kampania ruszy w przeciągu nadchodzących miesięcy, czyli premiera samochodu zbliża się dużymi krokami.

Obawiam się, że początkowo elektryk Xiaomi trafi tylko do klientów z Chin. To właśnie na rodzimym rynku przejdzie on pierwszą poważną próbę. Oczywiście, jeśli auto okaże się dużym sukcesem, to wysoce prawdopodobne, że z czasem zadebiutuje również w innych krajach.