Ta edycja kolekcjonerska Nintendo Switch jest po prostu piękna!

Nintendo Switch dostanie kolejną edycję specjalną! Tym razem konsolkę z ekranem OLED będzie można kupić w wersji inspirowanej nadchodzącą grą, w której poznamy kolejne przygody bohaterskiego Linka. Mowa rzecz jasna o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jak się prezentuje?

…wydaje się dostawać edycje specjalne za każdym razem, gdy wychodzi jakaś bardziej znacząca dla tej konsolki gra. Mieliśmy już Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition, która powstała z okazji wydania remake’u gry Pokemon Diamond & Pearl, fani najbardziej rozpoznawalnego hydraulika na świecie dostali Mario Red & Blue Edition, natomiast miłośnicy kolorowego świata mogli liczyć na edycję specjalną, inspirowaną produkcją Splatoon 3. Wymieniłem tutaj jedynie po jednej specjalnej edycji konsoli, dla wersji Lite, podstawowej oraz OLED. Jest ich jednak znacznie więcej.

W sumie powstało już jakieś 14 edycji specjalnych (jeśli wierzyć źródłu, to dokładnie 10 edycji podstawowego „pstryczka” oraz po 2 edycje dla wersji OLED i Lite), jednak wielkie białe N na czerwonym tle nie zamierza powiedzieć sobie dość. Oto bowiem na horyzoncie widnieje najnowsza gra z serii The Legend of Zelda, z dumnie brzmiącym podtytułem Tears of the Kingdom. Zgadliście, wraz z grą nadchodzi kolejna edycja specjalna konsoli, tym razem dla wersji z ekranem OLED.

Bardzo długa nazwa dla bardzo popularnego sprzętu w bardzo ładnej (w moim odczuciu) oprawie kolorystycznej. Biały dock został pokryty złotymi elementami, kontrolery zyskały złotą barwę oraz biały i zielony odcień, a podstawka konsoli może pochwalić się naniesionym motywem, wpasowującym się do reszty kompozycji na tylnej części Switcha. Całość prezentuje się naprawdę ślicznie, co możecie zresztą zobaczyć sami poniżej.

Warto tutaj także nadmienić, iż nie tylko konsola w wersji OLED uzyskała specjalne malowanie. Pro Controller oraz futerał także zyskały barwy limitowanej edycji i będą dostępne na amerykańskim rynku już 12 maja 2023 roku (czyli w dniu premiery gry, którą została zainspirowana paleta kolorów). Swoją drogą, czy tylko ja mam wrażenie, że pad wyglądałby o niebo lepiej, gdyby oba uchwyty były czarne…?