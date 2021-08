To będzie prawdopodobnie najładniejszy „Pstryczek” na rynku! Poznajcie Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition

W przyszłym miesiącu kultowe Pokémon Diamond & Pearl (pierwotnie wydane na konsoli Nintendo DS), będzie obchodzić swoje 15. urodziny. Z tej okazji Nintendo przygotowało dla fanów tej gry dwie niespodzianki.

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition

O remake’u Pokémon Diamond & Pearl na Nintendo Switch wiemy już od jakiegoś czasu. Jak się jednak okazuje, to nie wszystko, co na 15. rocznicę premiery gry przygotowało dla nas Nintendo, bowiem do sklepów zmierza kolejny wariant kolorystyczny Nintendo Switch Lite, który swoim wyglądem nawiązuje do tej kultowej części Pokémonów!

Moim zdaniem (jak i też zdaniem wielu internautów), ten model „Pstryczka” Lite prezentuje się obecnie najlepiej, spośród wszystkich sprzedawanych obecnie konsol Japończyków, przebijając swoim wyglądem nawet Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition i Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition.





Limitowana wersja konsoli Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition ukaże się na rynku (w tym również w Polsce!) już 5 listopada 2021 roku – niestety, nie wiemy, czy w tej samej cenie, co podstawowy model konsoli.

Dwa tygodnie później, remake w postaci gry Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, będzie miał swoją oficjalną premierę – oczywiście ekskluzywnie dla konsoli Nintendo Switch.

„Ale to już było…”

Warto w przypadku Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition spojrzeć na chwilę w przeszłość, ponieważ nie jest to pierwsza konsola Nintendo, inspirowana grą Pokémon Diamond & Pearl. Podczas premiery oryginalnej gry w 2006 roku, Nintendo DS również doczekało się specjalnego wydania z dwoma Pokémonami na obudowie.

Zazdroszczę każdemu, kto będzie posiadać obydwa warianty kolorystyczne w swojej kolekcji!

Nintendo DS Lite Dialga & Palkia Limited Edition | Źródło: eBay

A czy Wam nowy model Nintendo Switch Lite przypadł do gustu?