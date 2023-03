Żabka udostępnia Żabu – wirtualną żabę – wszystkim klientom. Co można z nią zrobić i po co?

Jeżeli zawsze marzyliście o zwierzątku, o które moglibyście dbać, ale z jakichś powodów nie możecie zaopiekować się żywym stworzeniem, to Żabka ma dla Was idealne rozwiązanie – „żabkowe tamagoczi” w postaci Żabu. Wirtualna żaba jest już dostępna dla wszystkich klientów Żabki, posiadających aplikację żappka.

Żabka udostępnia Żabu wszystkim klientom

Żabka zaanonsowała Żabu już pod koniec grudnia 2022 roku i początkowo otworzyła program testów dla wąskiego grona użytkowników aplikacji żappka. 5000 dostępnych miejsc zostało zajętych w mgnieniu oka, dlatego postanowiono nieco powiększyć grupę testerów – do 9000. Od tamtej pory o Żabu się więcej nie mówiło, aż do dziś. Dziś bowiem oficjalnie udostępniono „żabie tamagoczi” wszystkim klientom Żabki.

fot. Żabka

A dokładniej wszystkim, którzy mają już lub zainstalują aplikację żappka na swoim smartfonie – można ją pobrać ze sklepów Google Play i HUAWEI AppStore oraz Apple App Store. Nie wystarczy jednak pobrać programu – trzeba jeszcze się do niego zalogować, aczkolwiek proces rejestracji nie jest skomplikowany i trwa ona dosłownie kilka chwil. Koniecznie zapamiętajcie hasło, aby móc się opiekować Żabu.

Po co w ogóle mielibyście to robić? Nie tylko z powodów, o których wspomniałem na początku niniejszego artykułu lub sentymencie do legendarnego Tamagotchi. Sprawowanie pieczy nad Żabu nie tylko zapewni Wam mnóstwo frajdy, ale też wymierne korzyści – po osiągnięciu wybranych poziomów czekają na Was skrzynki z nagrodami. Mogą być nimi darmowe żappsy, produkty albo zniżki na zakupy.

Co Żabka pozwala zrobić z Żabu?

Nie myślcie sobie, że wpędzicie Żabu do basenu i usuniecie drabinkę – ta gra nie jest aż tak okrutna jak bywa The Sims. Wirtualna żaba nie jest zbytnio wymagająca – musicie ją „tylko” karmić i wykąpać oraz bawić się z nią i kłaść spać. Kiedy poczuje się zaniedbana, przypomni o sobie stosownym powiadomieniem z aplikacji. Podczas tworzenia swojego Żabu możecie mu nadać imię, a także wybrać kolor oczu, skóry i ubrania.

Jeśli Wasze Żabu będzie odpowiednio rozpieszczone, otrzymacie w nagrodę Muchy. Ich zbieranie jest niezbędne, aby osiągać kolejne poziomy. Ewentualnie możecie wesprzeć się swoimi żappsami, co zapewni Wam dodatkowe Muchy, podobnie jak zakupy w sklepach Żabka.

Jeśli nie lubicie spoilerów, to przestańcie czytać w tym miejscu. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi, czy gra kiedyś się kończy, to odpowiedź brzmi: tak, kiedy Żabu osiągnie 100. poziom. Wówczas otrzymacie nagrodę specjalną. Co to jest – nie wiemy, to niespodzianka.

Przy okazji warto wspomnieć, iż Żabka podała, że aplikacja żappka ma już ponad 6 mln użytkowników. To tylko około milion mniej niż Moja Biedronka.