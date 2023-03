Nowa funkcja w aplikacji Uber. Zamówisz przejazd dla innej osoby

Uber to jedna z najbardziej popularnych usług transportowych w miastach. Sprawdza się w wielu scenariuszach, ale są i takie, które do tej pory były nieosiągalne. Teraz możemy wygodnie zamówić przejazd dla znajomych.

Zamawianie przejazdów dla bliskich

Aplikacja Ubera jest wygodna, ale nie da się za jej pomocą załatwić absolutnie wszystkiego, co jest związane z przejazdami. Na przykład od lat brakowało w niej możliwości zamówienia przejazdu dla innej osoby, a nie nas. Właśnie tę lukę łata najnowsza aktualizacja apki.

Po co w ogóle opcja zamawiania przejazdów dla innych? Na to pytanie nie znają odpowiedzi tylko ci, którzy nie musieli nigdy po spotkaniu towarzyskim wyprawić – nazwijmy to – ponadprzeciętnie zmęczonego przyjaciela w podróż do domu, znajdującego się w granicach tego samego miasta. Albo ktoś, kto zdalnie chciał zamówić przejazd dla bliskiej osoby, nie będąc na miejscu spotkania z kierowcą Ubera. Firma chwali się, że funkcja zamawiania przejazdów dla innych została wdrożona w naszym kraju dzięki współpracy z Fundacją SEXEDPL.

Zaproponowałyśmy takie rozwiązania, z których same chciałybyśmy korzystać jako użytkowniczki i pasażerki. Możliwość zamówienia przejazdu dla kogoś jest czymś co wydało nam się naturalnym rozwojem dostępnych funkcjonalności, ale też uzupełnieniem całej gamy działań, które wspólnie podejmujemy, by przeciwdziałać przemocy. Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca SEXEDPL

Nowa opcja Ubera teraz także w Polsce

Zamawianie przejazdów dla innych zostało wcześniej przetestowane na okolicznych rynkach, a teraz zostaje wdrożone także w naszym kraju. Proces zamawiania jest równie prosty, jak w wypadku rezerwowania usługi dla głównego użytkownika aplikacji.

Aby zamówić gościnny przejazd ze swojego konta należy wybrać opcję “Zmień pasażera”, którą znajdziemy na górze ekranu smartfona w aplikacji Uber. Nowy pasażer otrzyma powiadomienie o szczegółach podróży, a kierowcy – po zaakceptowaniu zlecenia – wyświetli się imię. Aplikacja umożliwi także nawiązanie połączenia, z zachowaniem przy tym pełnej prywatności i anonimowości danych, w tym numerów telefonów.

7.5 Ocena

Status przejazdu bliskiej osoby wyświetlany jest w aplikacji w czasie rzeczywistym, więc zawsze będziemy wiedzieć, czy zamówiony dla bliskiej nam osoby Uber trafił do celu, i kiedy.

Praktyczna rzecz!