Advance Wars na Switcha oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nadchodzą!

Podczas Nintendo Direct japońska firma zaprezentowała nam kolejny trailer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, które prezentuje się co najmniej świetnie. Czy szykuje się nam prawdziwy hit i jedna z najlepszych gier tego roku?

Kolejna zapowiedź The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Jeszcze przed startem Nintendo Direct spodziewano się, że japońska firma pochwali się kolejnym trailerem nadchodzącego wielkimi krokami The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Premiera zaplanowana została na 12 maja, więc Nintendo powoli zabiera się za większą promocję swojego tytułu. Pierwsza część Zeldy okazała się niesamowitym hitem, więc sequel nie będzie miał łatwo.

Oprócz pokazanej zapowiedzi, nie dowiedzieliśmy się wiele więcej o Zeldzie, ale w materiale zauważyć można nie tylko nowe krainy, ale także nieco mroczniejszy klimat oraz nowych przeciwników. Przedstawiony świat prezentuje się niesamowicie dobrze – pytanie, jak będzie w rzeczywistości?

Przy okazji dowiedzieliśmy się także, co znajdzie się w kolekcjonerskiej edycji Zeldy. Oprócz samej gry i steelbooka, będą to piny, pocztówka, artbook oraz duży box.

Na zapowiedziach The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wygląda świetnie. Czy szykuje się nam prawdziwy hit? Ja na pewno czekam na tę grę!

Screen z gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (źródło: Nintendo)

Zelda to nie wszystko. Pokazano Pikmin 4

Na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom się nie skończyło i deweloperzy pokazali także Pikmin 4. Na Nintendo Direct pojawił się trailer, podczas którego ukazano kawałek rozgrywki. Ta wygląda klasycznie dla tej serii: podróżując przez świat zbieramy bohaterów, którzy pomagają nam pokonać kolejne przeszkody.

Advance Wars, czyli powrót do przeszłości

Podczas konferencji Nintendo pokazało także prawdziwy powrót do przeszłości. Mowa o Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Tytuł zadebiutuje już 21 kwietnia, więc osoby, które czekały na tę produkcję, już niedługo będą mogły poczuć dotyk nostalgii.

Nintendo zaprezentowało nam prezentację remake’u obu części. Gołym okiem widać, że pozycja została znacząco odświeżona. Gracze dostaną nie tylko nową, przebudowaną i dużą kampanię, ale także tryb sieciowy. W nim będzie można rywalizować w maksymalnie cztery osoby, a w nasze ręce oddane zostaną duże mapy. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać!

To nie koniec ogłoszeń

Podczas Nintendo zaprezentowano także inne tytuły, które nadchodzą na przenośną konsolę. Mowa tutaj chociażby o Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Metroid Prime Remaster czy też Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Na konferencji zapowiedziano też:

Samba De Amigo Party,

Deca Police,

Ghost Trick: Phantom Detective,

Disney Illusion Island,

Harmony: The Fall of Reverie,

Baten Kaitos Ⅰ&Ⅱ HD Remaster,

Etrian Odyssey Origins Collection,

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time,

4 DLC do Mario Kart 8,

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie,

Sea of Stars,

Octopath Traveler 2,

drugi dodatek do Fire Emblem Engage,

dwa dodatki do Splatoon 3,

Tron Identity,

Raincode,

Professor Layton and the New World of Steam,

Dead Cells Return to Castlevania,

Fashion Dreamer,

Xenoblade Chronicles 3.

Całe Nintendo Direct można obejrzeć w tym miejscu.