Xiaomi znów to zrobi. A nawet posunie się o krok dalej

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na globalny rynek serii Redmi Note 15. Wchodzące w jej skład smartfony będą jednak znacząco różnić się od modeli z linii Redmi Note 15, sprzedawanych w Chinach. Można było się tego spodziewać, ale producent zrobi też coś, co może nie spodobać się wielu klientom.

Duże zmiany w globalnych wersjach smartfonów z serii Redmi Note 15

Już w sierpniu 2025 roku pojawiły się informacje dotyczące specyfikacji aparatów w globalnej wersji Redmi Note 15 Pro+ 5G. Dowiedzieliśmy się wówczas, że smartfon, sprzedawany poza Chinami, nie zaoferuje teleobiektywu o rozdzielczości 50 Mpix z 2,5x zoomem optycznym – Xiaomi ma pozostawić jedynie aparat główny i aparat ultraszerokokątny. Ten pierwszy może mieć jednak rozdzielczość 200 Mpix zamiast 50 Mpix.

Równocześnie producent ma zmniejszyć pojemność akumulatora z 7000 do 6500 mAh, ale też zapewnić wsparcie dla szybszego ładowania przewodowego, bo o mocy 100 W (podczas gdy chińską wersję można ładować maksymalnie z mocą 90 W).

Zmiany zajdą również w Redmi Note 15 Pro 5G, który także otrzyma 200 Mpix aparat główny z sensorem Samsung Isocell S5KHPE zamiast 50 Mpix, podobnie jak globalna wersja Redmi Note 15 Pro+ 5G. Ponadto na jego tyle znajdzie się 8 Mpix aparat z matrycą OmniVision OV08F, natomiast na przodzie 20 Mpix „oczko” z sensorem OmniVision OV02B.

Globalna wersja Redmi Note 15 też będzie różnić się od chińskiej, ponieważ otrzyma 108 Mpix aparat główny (zamiast 50 Mpix) na tyle i 20 Mpix na przodzie (zamiast 8 Mpix) oraz akumulator o pojemności 5520 mAh (a nie 5800 mAh), aczkolwiek nadal z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Do tego smartfon ma być wyposażony w 8 Mpix aparat z sensorem OmniVision OV08F i obiektywem ultraszerokokątnym (chińska wersja Redmi Note 15 nie ma takiego) oraz prawdopodobnie jeszcze 2 Mpix z matrycą OmniVision OV02F.

Największa nowość w HyperOS 3 nie dla tych, których nie stać na drogi smartfon

Informator, który dostarczył przytoczone powyżej informacje, odkrył również, że Xiaomi HyperIsland, czyli „dynamiczna wyspa”, wyświetlająca się w okolicach aparatu przedniego (w mniejszej lub większej formie) nie będzie dostępna w smartfonach z serii Redmi Note oraz pozycjonowanych niżej, które otrzymają aktualizację do HyperOS 3 lub wyjadą z fabryki z tą wersją oprogramowania.

Xiaomi HyperIsland w HyperOS 3 (źródło: Xiaomi)

Samo Xiaomi ogranicza się do informacji, że HyperIsland jest obecnie dostępna na wybranych urządzeniach i w wybranych aplikacjach. Ponadto producent zastrzega, że rzeczywista dostępność może się różnić.